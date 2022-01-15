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力推台南市各級橄欖球運動　台南市杜元坤橄欖球運動發展協會成立

▲國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長，長期關心國內體育發展，行政院體育發展委員會委員陳宏明，發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，長推展國內橄欖球運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長，長期關心國內體育發展，行政院體育發展委員會委員陳宏明，發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，長推展國內橄欖球運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長長期熱心公益，行善贊助弱勢眾所皆知，常獲「慈善愛心」諸多大獎，尤其他關心國內體育發展，為了響應杜院長的大愛精神，由行政院體育發展委員會委員陳宏明，15日發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，期望結合同好以行動支持杜院長推展國內橄欖球運動。

▲國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長，長期關心國內體育發展，行政院體育發展委員會委員陳宏明，發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，長推展國內橄欖球運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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杜元坤院長出生於台南市，就讀國立台南一中時接觸橄欖球運動，在台北醫學大學時期持續參與橄欖球運動，杜院長數十年來鍾愛橄欖球運動的熱忱始終不變，目前仍是橄欖場的勇將。

▲國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長，長期關心國內體育發展，行政院體育發展委員會委員陳宏明，發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，長推展國內橄欖球運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來杜院長感恩橄欖球運動帶給他堅毅的意志力，才能創造醫學成果，除了出資舉辦「全國元坤杯橄欖球菁英大獎賽」，贊助球隊訓練經費外，並號召母校台南南一中於2021年成立橄欖球隊及橄欖球校友會，全力支持橄欖球運動在台南市的發展。

▲國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長，長期關心國內體育發展，行政院體育發展委員會委員陳宏明，發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，長推展國內橄欖球運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

杜院長希望藉由他微薄力量能拋磚引玉，影響更多企業團體投注橄欖球運動，朝著成立職業橄欖球隊的理想邁進，並用行動支持黃偉哲市長重視台南市各項體育的發展，在2年後台南市將承辦2023年全國運動會，期望台南市各項代表隊都能創造佳績，為家鄉爭取最高榮譽，並支持市府團隊舉辦具有特色且高績效的全運會。

▲國內骨科名醫、義大醫院杜元坤院長，長期關心國內體育發展，行政院體育發展委員會委員陳宏明，發起成立「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，長推展國內橄欖球運動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

杜元坤院長更希望「台南市杜元坤橄欖球運動發展協會」，能全力支持台南市各級橄欖球代表隊，照顧弱勢的球員，幫助他們接受正規學業輔導並安定生活及訓練，使台市基層橄欖球隊都能受到關心，提升代表隊實力再創區運時代16連霸的輝煌紀錄，重返橄欖球場的榮耀。

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