義联集團進駐屏東！第一步先砸92.8億蓋醫院　釋出2千個工作機會

▲義联集團旗下所屬義大醫院在屏東興建健康園區，左一為杜元坤。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／屏東報導

義大醫療財團法人屏東義大醫院14日上午於屏東縣竹田鄉舉行動土典禮，由義大醫療決策委員會主委杜元坤出面說明，他表示屏東義大醫院位於屏東縣健康產業園區內，屏東縣健康產業園區總開發面積約23公頃，其中醫療園區總面積占10.66公頃，鄰近國道3 號麟洛交流道及台1 線等主要幹線，屏東義大醫院第一階段總投資金額約92.8億元。

杜元坤強調，屏東義大醫院為包含急性醫療之醫院、住宿型長照機構(護理之家)及產後護理之家、員工宿舍等綜合性醫療園區，預計2025年年中開始營運。第二階段開發期程將視整體市場狀況及投資環境再提出醫療照護興建計畫，目前規劃項目主要包含養生、智慧長照、預防醫學等。

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▲義联集團旗下所屬義大醫院在屏東興建健康園區 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義联集團旗下所屬義大醫院在屏東興建健康園區，陳時中與潘孟安都到場 。（圖／記者吳奕靖攝）

屏東義大醫院院長顏政佑表示，屏東義大醫院急性醫療結合長期照護與產後護理照護，提供完整健康照護服務，成為社區民眾健康的靠山並推行醫療在地化政策，建置高效率、高品質之重度級急救責任醫院。本院設置以急重難症醫療、婦幼醫療及尖端醫療為發展重點，規劃五大中心，包括急救創傷中心、心臟血管中心、神經醫學中心、消化醫學中心、高齡醫學中心；並以精準醫療、細胞治療、高階影像設備與導入遠距醫療暨策略聯盟、智慧化就醫環境，打造為發展特色醫療之醫院。

秉持創辦人林義守的理念及以病人為中心的服務精神，屏東義大醫院將努力深植醫療在地化，強化屏東醫療能量，提昇醫療環境與品質，並配合屏東縣政府之「屏東縣健康產業園區」開發計畫，結合義联集團旗下資源以及「智慧醫療」與「健康照護」，於園區設置醫療專區、長期照護專區及具生活機能之支援產業等服務。期許未來成為一個全方位的健康產業示範園區。

▲義联集團旗下所屬義大醫院在屏東興建健康園區，義大大昌醫院院長張基昌（中） 。（圖／記者吳奕靖攝）

