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花蓮水巡再度奪全國特優級殊榮　環保署見證生態故鄉

▲▼生態推展協會再次為花蓮縣勇奪「全國特優級」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生態推展協會再次為花蓮縣勇奪「全國特優級」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼2019年花蓮縣鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊獲評「全國特優級」後，生態推展協會再次為花蓮縣勇奪2020「全國特優級」殊榮！行政院環境保護署為嘉許花蓮縣生態推展協會在地特色經營與水境維護成果，18日在花蓮縣社會福利館辦理優良水環境巡守隊頒獎暨座談會，藉此激勵水巡隊員士氣，並肯定志工為水環境不遺餘力的付出與努力。

會中除了頒發2020年全國特優級水環境巡守隊獎章與獎勵金5萬元之外，也頒贈水環境巡守隊業務推動績優人員王雅娟之女性楷模獎章、20支水環境巡守隊感謝狀及2021年新進隊伍-北濱社區水環境巡守隊授旗儀式，場面熱絡。而會議也召集轄內各水環境巡守隊共同參與，並邀請環保署水保處及台灣大學(北區)河川保育中心蒞會指導。

▲▼生態推展協會再次為花蓮縣勇奪「全國特優級」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

水環境巡守隊業務推動績優人員王雅娟獲贈女性楷模獎章。

生態推展協會是由一群熱愛生態的朋友們所集結，曾於吉安溪執行環境巡檢及紅冠水雞棲地生態復育，並於綠美化及各項縣級環保競賽屢獲佳績！去年更將巡守範圍延伸至中園大排農田溝渠，除自發性辦理巡檢活動與外來種移除外，更極力推展「人工浮島」源頭減污、廢棄物利用及生態循環理念，逐漸將守護水環境的熱忱與善意融入生活中。

▲▼生態推展協會再次為花蓮縣勇奪「全國特優級」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新進北濱社區水環境巡守隊授旗。

環保局長饒忠為生態推展協會勇奪「全國特優級」同感光榮，他也期望透過會議凝聚轄內水環境巡守隊的向心力，並在未來共同攜手維護河川流域水質，讓水環境及生態保育得以日趨提升，讓清淨透亮的河海得以永續長存。

環保署簡任技正邱國書表示，此次蒞臨花蓮縣生態的故鄉，除親眼見證到志工們不僅可作為水環境的守護者，還能勝任環境教育的推動者，而其中背後推動的環保局水污科，透過公部門的力量引領周邊的人帶領大家開啟認識家鄉的一扇窗，不是以人利用環境為出發點，而是從友善的觀點，讓這片土地開始呼吸，期許未來能有更多人覺知環境保護的重要性。

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