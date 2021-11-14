潘孟安「來屏東唱歌」冷笑話送暖　陳時中31字回應陽明山嗨唱

記者吳奕靖／屏東報導

燁联集團所屬的義大醫院在屏東舉行健康產業園區動土奠基典禮，衛福部長陳時中、屏東縣長潘孟安都到場，不過屏東縣長潘孟安在台上一開始致詞時，還開起陳時中的玩笑，「來這邊唱歌沒有關係，而且我們到處都是長頭髮的，也沒有關係」，講完底下笑聲一片；陳時中對於被問到陽明山的影片，只簡單回應是「私人聚會」。

▲燁联集團旗下義大醫院在屏東建設健康園區，衛福部長陳時中到場。（圖／記者吳奕靖攝）

14日上午燁聯集團旗下所屬的義大醫院在屏東舉行健康產業園區動土奠基典禮，衛福部長陳時中應邀到場，不過屏東縣長潘孟安在致詞時，特別虧了他一下，「沒關係，來這邊唱歌沒關係，我們到處都是長頭髮的也沒關係」，講完底下一陣笑聲，不過對此陳時中沒有特別反應。

▲燁联集團旗下義大醫院在屏東建設健康園區，潘孟安致詞時開了陳時中玩笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

因為陳時中表示要趕高鐵，離開前僅開放三則問題給媒體詢問，第一被問到對於陽明山的部分，陳時中強調「這是一個私人聚會，純粹一個私人的聚會，是一個私人聚會，人家家庭的事情」；至於高端疫苗可以混打，是否為雙標，陳時中回應「絕對沒有雙標，我們替只要有需要的人，經過專家討論，有一個變通的辦法，並不是所有打高端的人都要這樣做，是在一個不得已的狀況下，有這個必要性，提供一個辦法，這是經過專家討論所提出來的」。

最後一個問題是現在會認可高端的國家從六個變成4個，陳時中強調，「有兩個，一個以色列、一個阿根廷一開始的時候有這樣的遵循，我們這樣可以進去，現在公佈出來常規裡面，並沒有包含高端，未來會持續努力得到更多國際的認證，我相信在WHO的贊助之下，結果應該會盡快的出來」。說完，陳時中就快步離去。

▲燁联集團旗下義大醫院在屏東建設健康園區 。（圖／記者吳奕靖攝）