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台灣高鐵「捐血傳愛」最終站抵桃園　募集529袋熱血為歷年最多

▲高鐵桃園站「捐血傳愛」募集529袋熱血。（圖／高鐵桃園站提供）

▲高鐵桃園站「捐血傳愛」募集529袋熱血。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因受疫情影響，全台血液庫存量嚴重不足，台灣高鐵14日於高鐵桃園站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」公益活動，現場許多高鐵員工及旅客不畏寒冬，紛紛熱情挽袖支持，至活動結束共計363人參與，總共募集529袋熱血，刷新歷年高鐵桃園站捐血活動新高袋數。

▲高鐵桃園站「捐血傳愛」募集529袋熱血。（圖／高鐵桃園站提供）

台灣高鐵「寒冬送暖、捐血傳愛」公益活動，自2021年10月22日起於高鐵台北站起跑，於沿線各車站巡迴舉辦12場「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。本次活動最終站於14日來到高鐵桃園站，新竹捐血中心共派出3部捐血車響應活動。

▲高鐵桃園站「捐血傳愛」募集529袋熱血。（圖／高鐵桃園站提供）

參與捐血的旅客蔡先生表示，近期疫情再起，各大醫院又上緊發條了，本身也有朋友是醫護人員，更了解他們的辛苦，希望大家也一起來捐血，一起為台灣加油。

▲高鐵桃園站「捐血傳愛」募集529袋熱血。（圖／高鐵桃園站提供）

高鐵桃園站站長陳欣宜表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，每年舉辦都受到員工、旅客、社區居民的大力支持，近年受疫情影響，每袋熱血更顯彌足珍貴，希望台灣高鐵公司能藉由此次活動，讓愛心延續不間斷，透過時速三百公里的高鐵列車，沿途傳遞著愛心與溫暖，也讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的交通運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」。

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