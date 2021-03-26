第二屆「東森盃捷運車站」設計創意大賽停辦　配合政策防疫第一

▲「第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽」配合防疫政策宣布停辦。（圖／ETtoday資料照）



實習記者周依儒／綜合報導

第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽從報名迄今，獲得眾多相關科系師生與民眾的熱烈迴響。由於本次活動鎖定桃園機場捷運A18桃園高鐵站，國際旅客較多，身為主辦單位的東森新媒體多次接獲反映，指稱可能造成不必要的健康風險，有鑑於「防疫第一」是全民共識，在與主要場域的主管機關協商後，決定暫停本次活動，同時要向已參賽報名者致上最高歉意。

主辦單位表示，這次創意大賽是從109年12月1日開始報名，目的是鼓勵年輕世代創意設計交流與發掘新生代優秀人才，迄今已收到上百位踴躍報名組隊參賽，然而，在疫情未恢復安全情況下，短期之內仍有風險，經評估後，不得已暫停本次活動。

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主辦單位表示，本屆對外公布的比賽條例上，備註說明列出「主辦單位保有最終、變更、解釋本活動之權利」，原本以為不致於動用，但機捷A18是重要大站，多次收到「是否暫緩」的建議，經與主管機關協商，才做出叫停決定。

主辦單位補充，「在此，除感謝各方不同的意見，待疫情穩定之後，東森新媒體控股股份有限公司仍會推出相關活動，屆時仍請各界繼續支持。如對本次活動有任何疑問和建議，敬請透過電郵與主辦單位聯繫：metroaward2021@ettoday.net」