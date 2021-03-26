　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第二屆「東森盃捷運車站」設計創意大賽停辦　配合政策防疫第一

▲▼「第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽」配合防疫政策延長報名。（圖／ETtoday資料照）

▲「第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽」配合防疫政策宣布停辦。（圖／ETtoday資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽從報名迄今，獲得眾多相關科系師生與民眾的熱烈迴響。由於本次活動鎖定桃園機場捷運A18桃園高鐵站，國際旅客較多，身為主辦單位的東森新媒體多次接獲反映，指稱可能造成不必要的健康風險，有鑑於「防疫第一」是全民共識，在與主要場域的主管機關協商後，決定暫停本次活動，同時要向已參賽報名者致上最高歉意。

主辦單位表示，這次創意大賽是從109年12月1日開始報名，目的是鼓勵年輕世代創意設計交流與發掘新生代優秀人才，迄今已收到上百位踴躍報名組隊參賽，然而，在疫情未恢復安全情況下，短期之內仍有風險，經評估後，不得已暫停本次活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，本屆對外公布的比賽條例上，備註說明列出「主辦單位保有最終、變更、解釋本活動之權利」，原本以為不致於動用，但機捷A18是重要大站，多次收到「是否暫緩」的建議，經與主管機關協商，才做出叫停決定。

主辦單位補充，「在此，除感謝各方不同的意見，待疫情穩定之後，東森新媒體控股股份有限公司仍會推出相關活動，屆時仍請各界繼續支持。如對本次活動有任何疑問和建議，敬請透過電郵與主辦單位聯繫：metroaward2021@ettoday.net」

 
ET快訊
罕見畫面曝！桃園棒球場起大霧　獅猿戰暫停
快訊／男自駕翻車　爆頭噴血當場死亡
無印良品挺新疆棉　市值瞬間蒸發229億
藝人挺新疆棉急切割！　「賠天價違約金」圈內人揭內幕
快訊／確定了！朕豪大酒店這天改回「高雄萬豪酒店」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡依林露川字腹肌帶貨GUCCI新包　韓國搶爆巨Q泰迪熊系列今天開賣！

金門縣府推「金廈防疫泡泡」　盼恢復兩岸小三通！適用對象曝光

罰6萬激怒！巴哈網友自製「口交惡徒」online　槓南投縣府：王八蛋

「一雙粉色灰姑娘鞋」留在好市多　網見品牌笑了！扯出暗黑內幕

飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

台南人快看！清潔隊拆廢棄床「噴出6.9萬元」　他驚：誰的私房錢

快訊／確定了！朕豪大酒店3月28日改回「高雄萬豪酒店」

第二屆「東森盃捷運車站」設計創意大賽停辦　配合政策防疫第一

北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

一次看清楚　台中338處臨時供水站地點公告上網

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

家裡出現一口井！竟是「防空洞」 藏2張床...女屋主：80年前就在了

飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

台南人快看！清潔隊拆廢棄床「噴出6.9萬元」　他驚：誰的私房錢

快訊／確定了！朕豪大酒店3月28日改回「高雄萬豪酒店」

第二屆「東森盃捷運車站」設計創意大賽停辦　配合政策防疫第一

北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

一次看清楚　台中338處臨時供水站地點公告上網

台漫界傳言《CCC創作集》停止營運　文策院急發聲明：都是誤傳

麥擱卡啦！台中水塔工廠爆單喊停　業者日夜趕工訂單排2個月後

搶救台中水情！海水淡化緊急上路+56口井狂抽　日供14.5萬噸

不該當軍人10大原因！退伍軍人曝「潛規則」：領一樣的錢做更多事

中國擋澳洲葡萄酒進口！課5年「反傾銷稅」218%

影／楊丞琳「臉色發黑」詭異喃喃自語　敏感體質遇飄「全身發麻」

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

味全龍時隔21年天母開打　柯文哲盼帶動商圈發展

徐若瑄狂掃30頂棒球帽　排出來像擺地攤

飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

快訊／桃園驚傳死亡車禍！他疑車速過快翻車...腦部重擊噴血

又是二壘攻防戰！味全挑戰失敗　這次換葉總神秘微笑

神童意圖逼瘋「潔癖鬼」利特！想在隊長家開轟趴：因為他討厭變亂

雅維茉芮脫了！　老公是大咖樂團吉他手...不反對還支持：我OK！妳先拍

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

幼教老師IG霸凌小孩「智障日常」！園方震驚回應：她平常人很好

日女出軌率世界第1　網嘆：江宏傑真有勇氣

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

日月潭大草原！震撼畫面曝光

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

雞排妹「情慾護士裝」曝光！開高衩側躺讓網瘋了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

更多熱門

相關新聞

桃園市區公車718　農曆年後通車

桃園市區公車718　農曆年後通車

桃園市政府交通局9日指出，為提供桃園後站及中路等地區，經國道往返高鐵桃園站的大眾運輸服務，農曆年後將新增試辦718「桃園後站-高鐵桃園站(經國道2號)」市區客運路線，由指南客運營運，自2月17日起提供服務。此外，建議民眾於出門前可先下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，節省候車時間。

高鐵桃園站贈票　桃園愛家中心遊高雄

高鐵桃園站贈票　桃園愛家中心遊高雄

南崁高中熱舞社　高鐵桃園站慶校慶

南崁高中熱舞社　高鐵桃園站慶校慶

享樂薩克斯風重奏團　高鐵桃園站演出

享樂薩克斯風重奏團　高鐵桃園站演出

高鐵桃園站寒冬送暖　捐血袋數創新高

高鐵桃園站寒冬送暖　捐血袋數創新高

關鍵字：

東森盃捷運車站設計創意大賽A18高鐵桃園站

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

鳳梨被女網友嗆「台客」

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面