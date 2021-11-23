等個紅燈路樹倒塌！騎士右手遭壓傷PO文提醒　網驚：可申請國賠了

▲桃園市中壢區高鐵站前西路22日中午有劉姓騎士等停紅綠燈時，突遭路樹倒塌壓傷。（圖／翻攝自臉書《我是青埔人》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名機車騎士22日中午行經高鐵桃園站附近路口等紅綠燈時，一旁路樹突然倒塌，騎士閃避不及被波及，所幸僅右手遭路樹壓傷；中壢警方趕抵時發現，路樹疑似根部遭螞蟻蛀蝕導致倒塌，已連繫桃園市政府養工處人員調派吊車協助排除，後續賠償責任則由養工處與當事人自行協調。網友則直呼，「太驚險了！沒甚麼大風雨，為何路樹會倒？應該可申請國賠。」

▲桃園市中壢區高鐵站前西路22日中午有劉姓騎士等停紅綠燈時，突遭路樹倒塌壓傷右手。（圖／翻攝自臉書《我是青埔人》）

臉書《我是青埔人》昨天有網友PO文指出，「中午12點多，接女兒的路上停等紅綠燈樹就這麼給它壓了下來，原本停等紅綠燈習慣靠右的我，今天幸運的躲過一劫若有經過此路，請大家要小心，因為這邊的樹根裡面長滿了白蟻。」

▲桃園市中壢區高鐵站前西路22日中午有劉姓騎士等停紅綠燈時，突遭路樹倒塌，其根部已遭螞蟻蛀蝕。（圖／翻攝自臉書《我是青埔人》）

網友則紛紛留言：「天啊⋯沒什麼大風雨，為什麼路樹會倒？」、「路樹倒塌壓傷所造成的傷害，是可以申請國賠的，我之前有申請過」、「哇！太驚險，如果在行進中壓下來就不只手受傷了」、「好危險，還好孩子沒在車上，希望有關單位重視」。

▲桃園市中壢區高鐵站前西路22日中午有劉姓騎士等停紅綠燈時，突遭路樹倒塌壓傷騎士，警方與消防人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局表示，22日中午12時30分許，高鐵站前西路與青溪路一段路口發生機車在等待區停等紅燈時，一旁路樹突然倒塌，造成39歲的劉姓騎士手部擦傷與機車車殼損傷，劉姓男子已被消防局救護車送醫治療，所幸並無大礙。

員警到場勘查後發現，倒塌路樹根部有大量螞蟻蛀蝕，立即聯絡桃園市政府工務局養工處處理，養工處人員到場後已調派吊車排除，後續賠償等責任則由養工處與當事人自行協調。

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