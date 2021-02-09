高鐵桃園站往返桃園增開公車路線　718農曆年後通車營運

▲桃園市區公車718路線，農曆年後通車。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局9日指出，為提供桃園後站及中路等地區，經國道往返高鐵桃園站的大眾運輸服務，農曆年後將新增試辦718「桃園後站-高鐵桃園站(經國道2號)」市區客運路線，由指南客運營運，自2月17日起提供服務。此外，建議民眾於出門前可先下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，節省候車時間。

交通局長劉慶豐說，718「桃園後站-高鐵桃園站(經國道2號)」由大樹派出所發車，經國道2號至高鐵桃園站，沿途行經大林寺、宋天宮、東門國小、桃花園飯店、振聲中學、桃園法院、臺灣桃園地方法院檢察署、青昇公園及高鐵桃園站等重要據點，而宜家家居(IKEA)、華泰名品城等大型賣場亦可搭乘該路線至高鐵桃園站步行5分鐘內抵達。

該路線按循環路線營運，往返總里程41.5公里，配置甲類大客車行駛，採平假日行駛，每日往返各5班次，大樹派出所站發車之營運時間自6時30分至17時30分，收費方式採里程計費，全程票價為51元(半票26元)，並享有持市民卡乘車買一送一優惠(第2趟優惠18元)。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，增加桃園地區往返高鐵桃園站之大眾運輸服務，以提升桃園市公車路線完善路網及公車服務水準，交通局籲請市民朋友多多搭乘大眾運輸。交通局提醒民眾若有發燒或呼吸道疾病等症狀，以及屬於居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫請電洽1922防疫專線或本府衛生局協助(電話0800-033355)，請勿搭乘大眾運輸工具，以降低疫情擴散風險。

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