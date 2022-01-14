北市今加開疫苗預約系統　蔡炳坤：每分鐘最大連線量達9.7萬創新高

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情擴散，中央開放符合資格民眾施打第三劑疫苗，北市14日再度開放疫苗預約系統，並加開7個中型接種站。針對疫苗預約情形，台北市副市長蔡炳坤指出，今天加開逾8.4萬個預約名額，不到一小時就預約達9成；經統計，每分鐘最大連線量達9.7萬，創預約新高。

台北市府14日下午召開防記者會。針對疫苗預約情形，蔡炳坤指出，今天預約系統加開8萬4000多個名額，主要是新增7中型接種站，及各大醫院加大量能；上午9時上線才2分鐘，就有1萬人員完成預約，到15分鐘時候，就超過4萬人；半小時後，則有來到6.1萬人預約；不到一小時就預約達9成。

蔡炳坤說，經統計，每分鐘最大連線量達9.7萬，創預約的新高，現在整個預約量都結束，只剩少數第一、二劑的部分，若有需要的可到網路上看，還可以接受預約。

蔡炳坤也表示，北市預約系統重啟，主要是因應中央調整接種第三劑疫苗間隔，民眾需求大增，加上國內疫情變化，所以目前兩期，也就是本周跟下周接種方面，本周預約數剛開始需求量不大，所以開8萬多量能，本周接種6萬多；下周（17-23日）統計開了20萬量能，預約也已將近20萬。

蔡炳坤又指，除了預約外，各大醫院也有各門診預約，及現場掛號預約，一周下來量能也有7萬左右，北市把各醫院、各診所能開的量能都開出來了。

▼北市疫苗預約狀況。（圖／北市府提供）