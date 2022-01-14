今11例「關係圖曝光」2例在雙北！9例與銀行西堤辦尾牙相關

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝臉書）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃機群聚持續擴大，國內今（14日）增加的11例本土，有9例與中壢聯邦銀行與其舉辦尾牙的西堤餐廳相關。對此，桃園市府下午召開記者會，公布個案的關聯圖。

桃園市長鄭文燦說明，今天新增個案總共分為三組來看，第一組是確診的金嗓歌友會成員、同時也是計程車司機，其女友、女友兒子（案17806、案17770）經匡列，後續採檢確診，2人Ct值分別是19、20。值得注意的是案17770是瓦城桃園中正店內場廚師，該分店目前已經停業三天，並未與顧客接觸，而該店員工隔離採檢，其中21人之中，18人採檢陰性，其餘3人結果則尚未出爐。第二組則是照服員乾妹（案17507）家庭衍生，照服員乾妹先生（案17084）居家隔離期間1/10一採陰性、1/13二採陽性，Ct值23.9。

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第三組則是聯邦銀行健行分行居家隔離的家人相關，其中行員（案17717）的母親（案17773）居隔採檢為陽性，Ct值17；健行分行第一位確診行員（案17630）的男友也染疫（案17772），其中案17772在某物流公司上班，目前相關接觸者4人居家隔離、1人自主健康管理，職場清查中將擴大匡列；另外一名住在新北的確診行員，其丈夫（案17771）也確診，疫調資料將同步轉給新北市衛生局。

至於針對西堤餐廳員工、顧客清查，共有5人確診，包括1名女工讀生（案17774）、2名員工（案17805、案17801）Ct值分別是22.5、21.7、17.6，以及2名年幼的顧客染疫（案17802、案17803），Ct值分別是22.5、21.7，而案17801列為台北市個案。

▲今日新增11例本土關係圖。（圖／市府提供，點圖可放大）

由於案17774因於中壢高商就讀，因此5名家人、40名校內師生均被安排至集中檢疫所，且其同住家人中，有2人分別就讀東新國中、信義國小 ，兩校今日預防性停課，待採檢結果出爐，即可復課。

鄭文燦補充，針對中壢高商部分，現除了有9個採檢站以外，今天下午市府會安排中壢高商設置專案採檢站採檢 ，讓全體2000名師生可以快速採檢。