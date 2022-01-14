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糗！美預警系統誤判北韓導彈可能擊中阿拉斯加　飛機停飛

▲▼北韓11日上午7時27分再度試射極超音速飛彈。（圖／路透社）

北韓11日上午7時27分再度試射極音速飛彈。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓「朝中社」12日報導，北韓國防科學院11日成功試射了一枚極音速導彈（hypersonic missile），從導彈分離的滑翔飛行彈頭成功擊中1000公里外水域的預定目標。然而，美國「有線電視新聞網」(CNN)14日報導，就在導彈發射後片刻，美國軍方的預警系統顯示導彈可能擊中美國，引起一陣混亂！

對於這個烏龍，一名聽取了該簡報的官員評論稱：這真的很糗。 CNN報導稱，兩位知情消息人士透露，預警系統最初的資料顯示，該枚導彈可能對美國阿拉斯加地區構成威脅。值得注意的是，北韓跟阿拉斯加的距離超過5000公里。

據報導，一名聽取了導彈發射簡報的美國議員說這真的「很糗」，他補充說，美國防部官員對北韓導彈的性能「了解太有限」。報導稱，數分鐘後，美國北方司令部和「北美航空航太防禦司令部」否定了這些最初的數據，並評估該枚導彈對美國本土沒有構成直接威脅。

▲今年1月5日，北韓試射一枚極音速導彈。 (圖／路透）

今年1月5日，北韓試射的一枚極音速導彈。 (圖／路透）

不過，就在那短暫的、不確定的時間內，事態迅速升級，以致於美國「聯邦航空管理局」下令西海岸的一些飛機停飛了約15分鐘。根據空中交通管制記錄，停飛命令迫使空中交通管制員要求一些飛機停在地面，同時要求其他飛機在空中暫時轉向。

但是當飛行員請求管制員解釋造成停飛的原因時，管制員不知所措。一些管制員錯誤地解釋為「全國性的停飛」。報導稱，這是自「911恐攻事件」以來從未見過的。

在解釋完情況後，CNN報導又說：「現在的問題是，是什麼引發了最初的緊張，以及聯邦航空局為什麼會做出這樣的反應？」

國防部發言人科比13日下午對記者解釋說，「我們在這裡看到的只是正常的協調和溝通過程，在這個過程中，太早作出了一些可能不需要被做出的決定。」

另一方面，截至13日，美國聯邦航空局尚未對CNN的報導作出回應。值得注意的是，美國這樁烏龍事件迅速被俄羅斯媒體注意到。「今日俄羅斯」電視台網站刊載了題為「媒體：五角大廈覺得北韓導彈正飛向美國」的文章，在網站頭條作了重點報導。

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