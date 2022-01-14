北韓駭客洗錢手法更精進！去年駭取「虛擬貨幣」價值4億美元

▲北韓駭客去年駭取的虛擬貨幣價值達近4億美元。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）因試射彈道飛彈而遭聯合國安理會等實施經濟制裁，為了籌措金源持續發展武力，不惜動用隸屬於偵查總局的駭客組織部隊「Lazarus Group」，在去年透過網路釣魚、惡意軟體等駭取價值近4億美元規模的虛擬貨幣，存進北韓可動用的帳戶，其洗錢手法也愈加精進。

根據《韓聯社》，美國區塊鏈分析機構Chainalysis於當地時間13日在報告結果中指出，北韓2021年成功駭取價值3億9500萬美元（近新台幣109億元）規模的虛擬貨幣，其主要攻擊途徑集中在投資公司、交易所，利用惡意軟體、勒索軟體、網路釣魚等駭取虛擬資產，並轉入北韓可動用的帳戶，推測幕後主導為Lazarus Group。

Lazarus Group為隸屬於北韓偵察總局的駭客組織，2014年疑似成功駭進美國索尼影業而引起世人關注，當年索尼影業曾拍攝一部嘲諷北韓政治體制的電影；2016年孟加拉中央銀行遭駭、2017年散播勒索軟體WannaCry、2019年攻擊印度自動提款機，也被認為與Lazarus Group脫不了干係，疑似就是幕後主導者。

報告結果指出，北韓去年成功駭取的虛擬貨幣的比例中，比特幣占了20%，從2017年的占100%降至只剩5分之1的水準，而以太幣占了58%、山寨幣（Altcoin）與以太幣為基礎組成的ERC-20 token則占了22%。

報告分析，北韓在交易所將山寨幣、ERC-20 token轉換為以太幣，與以太幣混合後再轉換成比特幣，同時再與原本的比特幣混合洗錢，存入新開的帳戶，之後移至以亞洲為中心的虛擬貨幣交易所兌換成現金；而北韓經常使用「去中心化金融」（DeFi）平台，因為DeFi並不會蒐集使用者的情報，因此不會有資產遭到凍結的風險，同時可善用交易所多項功能。

報告指出，目前北韓還未將其持有的價值1億7000萬美元規模的虛擬貨幣進行洗錢，推測可能是當局正在等待外界降低對於駭取虛擬貨幣的關注，一旦時機點成熟，便可謀求將持有的虛擬貨幣換取現金，這顯示出北韓的行為相當老練，且豎立各種周詳的計畫。

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