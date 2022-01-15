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北韓證實試射2枚彈道飛彈！從「鐵路火車」發射　成功擊中無人島

▲▼北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社）

▲北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓聯合參謀本部昨（14）下午表示，北韓（朝鮮）於該日下午2時41分、52分從平安北道義州郡朝東方試射2枚疑似被稱為北韓版「伊斯坎德爾」的短程彈道飛彈KN-23，飛行約300至400公里，今（15）日上午北韓官媒首度對外證實，在軍方與國防科學院主導下，從鐵路列車上試射，成功擊中咸鏡北道一座無人島。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩並未出席指導14日的試射，而是由北韓軍方與國防科學院主導此次的射擊訓練，檢驗平安北道鐵道機動飛彈連隊的實戰能力，「鐵道機動飛彈連隊14日上午從總參謀部接獲火力任務指令，迅速至指定的發射地點，向朝鮮東海（日本海）發射2枚戰術誘導彈，成功命中、打擊設定目標。」

▲▼北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社）

▲▼北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社）

南韓聯合參謀本部分析，2枚飛彈相繼從平安北道義州郡（新義州市隔壁）一帶發射，前後相隔約11分鐘，飛彈射程為430公里、飛行高度為36公里，擊中咸鏡北道吉州郡舞水端里外海的一座無人島，《朝中社》還對外公開飛彈成功擊中島嶼的相片。

北韓官媒在報導分析中，給予在此次試射立下「大功」的平安北道鐵道機動飛彈連隊高度評價，表示此次試射樹立了全國鐵道機動飛彈運用體系、完成了專屬北韓的鐵道機動飛彈獨特戰術。

南韓《韓聯社》分析，14日的試射是北韓進入2022年1月以來的第3度飛彈試射，而此次試射也是繼去年9月15日在平安南道陽德郡從鐵路列車上公開試射飛彈後，第2度在列車上試射飛彈，從北韓官媒所公開的照片來看，南韓軍方與專家預估，此次北韓試射飛彈的精準度有所提升。

▲▼北韓試射的飛彈成功擊中咸鏡北道吉州郡外海一座無人島。（圖／路透社）

▲北韓試射的飛彈成功擊中咸鏡北道吉州郡外海一座無人島。（圖／路透社）

《韓聯社》指出，從北韓官媒的報導內容來看，北韓軍方很有可能已在全國各地每個道（行政區劃）編列鐵路機動飛彈連隊，其中以鐵路為基礎的飛彈發射體系之優點，可以利用散布在全國各地的鐵路網，不管在何時何地，皆可將搭載飛彈的「裝甲列車」喬裝成客運列車，躲避敵方軍事衛星的監測。

另外，美國國務院於當地時間14日發佈新聞稿，表示國務卿布林肯（Antony Blinken）在北韓試射飛彈後曾與南韓外交部長鄭義溶通話，布林肯除了在通話中申明美韓同盟在維護印太地區和平、安全、繁榮上為核心軸外，還嚴厲譴責北韓試射彈道飛彈的行為，強調美日韓3方合作的必要性，並表示北韓試射已違反多件聯合國安理會決議案。

►快訊／南韓軍方：北韓朝東發射2枚短程「彈道飛彈」

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