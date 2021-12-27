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反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

國際中心／綜合報導

韓國政府24日公布新年特赦名單，包括前總統朴槿惠、前總理韓明淑在內的3094人將於本月31日獲得特赦、復權或減刑。朴槿惠獲特赦的消息在韓國政界和民間引發巨大爭議。多家媒體認為：青瓦台赦免朴槿惠，將對韓國明年3月舉行的總統大選造成衝擊。

▲▼南韓前總統朴槿惠、李明博，攝於2013年。（圖／達志影像／美聯社）

南韓兩位前總統朴槿惠(左)、李明博在2013年時的同框照。如今前者獲特赦，後者還在坐牢。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠反應平靜

「韓聯社」報導，青瓦台表示：社會各界曾就赦免朴槿惠的問題提出多方意見，總統文在寅是在廣泛聽取各方意見、深思熟慮後作出上述特赦決定。此一決定旨在擺脫過去不幸的歷史、實現全民團結，共同打擊新冠疫情，並且向未來邁出新的步伐。文在寅表示，綜合考量朴槿惠在服刑近5年期間健康持續惡化等因素後，決定赦免她，希望反對者能諒解。

▲▼ 南韓前總統朴槿惠獲特赦。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓前總統朴槿惠獲特赦。（圖／達志影像／美聯社）

2017年3月10日朴槿惠在總統任內遭到彈劾罷免，之後因「閨蜜門」干政、收受賄賂等罪名成立，被判有期徒刑22年。截至12月24日，她已連續被關押1730天，是服刑時間最長的韓國前總統。如果她服完全部刑期，1952年出生的她，要到2039年高齡87歲時才能出獄。

《東亞日報》稱，朴槿惠的健康狀況近期急速惡化，除了原本罹患的多種疾病之外，她的牙齒已經無法咀嚼食物，精神狀況也極度不穩定。朴槿惠上周五獲知特赦消息後表現很平靜。韓媒報導，當天她透過律師向全體國民道歉，同時向文在寅和政府表達感謝。朴槿惠的律師說，這位前領導人出獄後不會會晤包括政界人士在內的任何人。

爭議不斷

對於文在寅政府決定特赦朴槿惠之舉，韓國各政黨之間、甚至各政黨的內部都出現不同意見。韓國執政黨「共同民主黨」黨魁宋永吉表示，對總統的決定表示尊重。執政黨總統候選人李在明在此之前一直反對特赦。《京鄉日報》報導，李在明對文在寅發布特赦的決定表示尊重，但同時要求朴槿惠道歉。「共同民主黨」議員禹元植表示，無法理解朴槿惠為何被赦。同黨另一名議員安敏錫則認為，歷史不會忘記這項錯誤決定。

韓國最大在野黨「國民力量黨」對上述赦免表示歡迎。值得注意的是：該黨的總統候選人尹錫悅曾主持調查朴槿惠「閨蜜門」親信干政案。不過這位前檢察總長投身大選後，一直主張赦免包括朴槿惠、李明博等前總統。曾跟尹錫悅爭奪總統候選人提名的「國民力量黨」國會議員洪准杓，指控前總統李明博沒有和朴槿惠一起被赦免，是執政黨「分裂反對黨陣營的狡猾伎倆」。「正義黨」總統候選人沈相奵則認為文在寅的赦免決定非常不當。

▲▼外界關注朴槿惠獲特赦出獄、出院後，將會釋出何種政治訊息。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 外界關注朴槿惠獲特赦出獄、出院後，將會釋出何種政治訊息。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠獲特赦的消息在民間也引發截然不同的反應。韓國《中央日報》稱，青瓦台人民請願網頁上湧現了「反對赦免朴槿惠」的貼文。請願者認為，文在寅政府打著「燭光政府」的招牌上台，卻在朴槿惠刑期尚未過半的情況下卯然赦免，是對人民的背叛和侮辱。截至25日淩晨，請願人數已經超過1.7萬。與此同時，韓國保守派的網路社群則舖滿歡迎朴槿惠獲特赦的貼文。

衝擊大選選情？

儘管青瓦台強調這次特赦跟大選無關，但許多人對此一說法並不認同。有觀點認為，文在寅政府聲稱要實現全民大團結，卻把李明博排除在特赦名單之外，讓人不解。法務部長朴範界對此解釋說，李明博的情況跟朴槿惠不同，政府也要考慮到人民的觀感。

有分析家指出，韓國法務部不久前審議的新年特赦名單裡，本來不包括朴槿惠，但後來這位前領導人被匆匆列入特赦名單，當中包含多重考量。文在寅將於明年5月卸任，韓國總統在卸任前發布特赦免是慣例。但明年選情較為複雜，可能找不到適當的時機，所以選擇在年底前發布特赦，此舉也有利於塑造文在寅仁慈、厚道的形象。

另一方面，李在明與尹錫悅的支持率不相上下。尹錫悅曾多次在公開場合表示，自己如果當選， 會在第一時間赦免朴槿惠；執政黨總統候選人李在明則反對赦免。李在明此一立場讓他遭到部分民眾的批評，而文在寅提前宣布特赦朴槿惠，有助於把這些針對李在明的批評化解於無形。

《紐約時報》稱，在韓國大選前是否赦免朴槿惠，一直是該國近期以來一個富爭議的政治問題。儘管朴槿惠被判有罪，但她仍擁有相當多的鐵桿支持者，當中大多數是年紀較大的韓國保守派選民 。韓國《朝鮮日報》預測，赦免朴槿惠將對明年大選產生相當大的影響。

「美聯社」認為，目前仍不清楚朴槿惠獲赦免會如何影響選民的觀感。它可能引起自由派的強烈反對，也可能進一步加深反對派陣營之間的分裂。朴槿惠下台後，韓國保守派陷入激烈的內部鬥爭。韓媒報導，有反對黨認為：赦免朴槿惠可能會讓執政黨失去部分的核心支持者，但在野的「國民力量黨」也可能因為分裂而影響其選情。 朴槿惠出獄後晚境淒涼　沒退休金、沒房子、健康一團糟

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