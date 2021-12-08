獨／送醫畫面曝！新店槍手採檢「癲癇發作」　除暴特勤舉槍戒備

記者柯振中、黃彥傑、黃宥寧／台北報導

新店槍擊案的槍手黃泳群犯案後潛逃出境，被廈門市公安機關遣返，8日晚間6點33分抵台，不料採檢時癲癇發作，經過評估必須要送醫治療，因此由救護車送往台北仁愛醫院。而黃嫌送醫時的畫面也隨之曝光。

警政署表示，感謝大陸協助安排將人送回，槍擊案由刑事警察局、新北市府警察局聯合成立專案小組，目前正在全力追查真相、查明犯案動機，以及背後是否有教唆者。

▲▼新店槍手癲癇發作送醫。（圖／記者黃彥傑攝）



至於班機誤點，是因為廈門機場加強防疫措施，飛機航班起飛前要全面消毒，完畢還要關艙30分鐘。至於黃嫌癲癇發作，警政署表示，黃嫌確實有癲癇的症狀，採檢時突然發作，由CDC人員評估後，認為必須由救護車戒護至附近的醫院診治。

新店槍擊案的槍手黃泳群犯案後潛逃出境，被廈門市公安機關遣返回台，經過3小時53分鐘的延誤，8日晚間6點33分終於抵台。不過，黃嫌下機後疑似癲癇發作，導致身體不適，由警方安排醫護人員診療當中，後續則搭救護車，送往台北仁愛醫院治療。

黃泳群11月22日犯下槍擊案，立刻潛逃出境，前往福建廈門，不過被廈門公安機關遣返。刑事局兩岸科幹員受命前往廈門，在機場將黃嫌上銬，搭乘立榮航班返台，原訂下午2點40分抵達，但因為防疫規定加強，晚間6點33分才抵達機場。原先除暴特勤隊在航廈待命，不過黃男下機採檢時，突然癲癇發作，因此需要送醫治療。

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