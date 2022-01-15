駐韓美軍基地恐被炸飛！北韓試射飛彈「玩真的」　視美國為假想敵

▲北韓14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（14）日下午2時41分、52分從平安北道義州郡的鐵路列車上，向東方發射2枚北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23，成功擊中長年來被做為標靶的咸鏡北道吉州郡舞水端里外海的無人島，飛彈飛行430公里。不過一項調查發現，其實位於南韓的駐韓美軍基地距離義州郡同樣也是400多公里。

根據韓媒《News1》，從南韓軍方偵測到的資料來看，北韓14日試射的鐵道機動飛彈的頂點高度是36公里、飛行距離約為300至400多公里，然而美國卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）卻驚訝表示，「位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍基地『韓福瑞營』（Camp Humphreys）距離北韓平安北道義州郡也是約400多公里。」

▲北韓試射的飛彈成功擊中咸鏡北道吉州郡外海一座無人島。（圖／路透社）

潘達認為，此次的鐵路列車飛彈試射，正突顯出北韓將韓半島（朝鮮半島）上的美軍視為「假想敵」，平壤當局此次試射帶有明顯意圖，因此才選擇平安北道義州郡為試射地點。

報導分析，南韓軍方所偵測到的北韓試射飛彈頂點高度約為36公里，而地對空誘導飛彈「PAC-3」（即愛國者三型）的攔截可能高度是30多公里、薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）的攔截可能高度則是40至150公里；從此處可得知，北韓軍方可能早就完成計算，讓飛彈維持類似的飛行高度。

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