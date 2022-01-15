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金與正權位再攀升！陪金正恩觀看導彈試射　韓媒：她成治國左右手

▲▼金正恩的胞妹金與正、心腹趙甬元參觀出席指導極超音速飛彈試射。（圖／路透社）

▲金正恩的胞妹金與正、心腹趙甬元參觀出席指導極超音速飛彈試射。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於11日上午7時27分從慈江道向東海（日本海）試射極超音速飛彈，不僅最高領導人金正恩罕見親自出席視察指導，就連其胞妹金與正也陪同在側，甚至站在其他高官旁一起拍手叫好。分析指出，金正恩可能有意擴大金與正的職務、地位，讓原本囊括對外宣傳事務的她，同時兼掌國防事務。

根據南韓《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，在北韓官媒「朝中社」公開的飛彈試射相片中，除了有金正恩拿望遠鏡在現場指導試射的畫面，其中竟還罕見看到擔任勞動黨宣傳煽動副部長的金與正，與勞動黨組織書記趙甬元（金正恩的心腹）、勞動黨軍需工業部副部長金正植（김정식，音譯）站在同一列，這讓外界都感到相當驚訝，推測金與正的地位與影響力恐怕有所提升。

其實這並非金與正第1次出席軍事訓練、飛彈試射等場合！早在2019年8、9月北韓進行超大型放射砲試射訓練時，金與正便陪同金正恩前往現場視察，只不過從朝鮮中央電視台拍攝的畫面中可以看到，金正恩在座位上拿著望遠鏡，金與正則是距離金正恩有一大段的距離，不像今年1月11日站在金正恩眼前。

▲▼金與正雖然2019年9月也曾陪同金正恩視察試射，但卻遠遠站在金正恩身後。（圖／達志影像／newscom）

▲金與正雖然2019年9月也曾陪同金正恩視察試射，但卻遠遠站在金正恩身後。（圖／達志影像／newscom）

而距離金與正上一次出席飛彈試射場合，已經是661天前的2020年3月21日，北韓試射「戰術飛彈系統」（ATACMS）短程彈道飛彈，當時金與正雖以勞動黨第1副部長的資格參觀試射，不過卻未登上鏡頭。

美國專門觀測北韓的媒體《NK News》也注意到此現象，推測金與正即使在官方上的正式職銜維持不變，然而可能已在軍事領域上逐漸擴大其影響力。美國塔夫茨大學韓國學教授李晟允（이성윤）曾著書分析金與正，他表示，「這至少代表著，金正恩有意公開擴大金與正的活動範圍。而這也暗藏一種訊息，即金與正的責任正逐漸擴大。」

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長（정성장）認為，「金與正雖是黨中央委員會副部長，但她實質掌握宣傳方面的職責。我推測，金與正在以管理金正恩公開活動行程的心腹身份上，才會陪同金正恩參觀飛彈試射。」

他分析，「其實從過去金正日現場視察的狀況來看，他身旁經常有掌管組織、掌管宣傳方面的幹部（部長或副部長級）；在11日的此次試射，趙甬元為擔綱組織方面的幹部、而金與正則為擔綱宣傳方面的幹部。」

▲▼金正恩11日在專車上用望遠鏡觀看、親自指導極超音速飛彈試射（圖／路透社）

▲金正恩11日在專車上指導極超音速飛彈試射。（圖／路透社）

《韓聯社》分析，從11日相片中陪同金正恩參觀試射的官員名單中來看，過去被認為是北韓軍方權力第1把交椅的勞動黨書記朴正天，負責掌管軍方與軍需工業的他並未出席指導試射，反而是與軍武研發較無關的趙甬元、金與正貼身在旁隨侍金正恩。

金與正陪同金正恩遠從首都平壤到慈江道出席指導飛彈試射，顯示出金與正不僅囊括外交事務，還得在內政方面、甚至是國防軍武上擔任輔佐金正恩的左右手，此遠遠超出她擔任勞動黨宣傳煽動部長所需承擔的業務。

另外，韓媒《News1》分析，雖然北韓官媒在唱名相關部門副部長時並未提到金與正；不過外界認為金與正出席參觀此次試射，很可能是平壤當局想藉金與正過去在外交上的地位，來向國際社會釋放某種政治訊息。

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