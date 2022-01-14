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社會 社會焦點 保障人權

學生校外教學摔成骨折竟無意外險　家長怒批校方老師失職

▲台東大學，學生校外教學摔傷竟無投保意外險，家長怒批甩鍋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東大學，學生校外教學摔傷竟無投保意外險，家長怒批甩鍋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

去年底台東大學1名陳姓同學上通識「運動與健康」課程，吳姓任課老師調課進行校外教學，帶領學生騎乘自行車出遊，然而回程途中，陳同學不慎意外摔車，因而雙手粉粹性骨折、下巴頦骨折，家境清寒的陳同學至今仍在台北接受治療；由於老師當天沒有替學生投保意外險，家長得知後大罵校方失職卸責。

陳父指出，當天事發突然，孩子重傷被送往台東馬偕醫院動刀治療時，他無法立即趕赴台東，感念該系主任適時給予支持協助，他心中滿是感激；事後，陳同學回桃園老家休養由家人照顧，但他與家人就近前往台北淡水馬偕複診時，醫師發現他粉碎性骨折的雙手，骨頭出現移位，須進行第2次手術住院治療。

有其他學生家長指控，台東大學通識中心的吳姓任課老師隨意調課進行校外教學，居然沒有替學生投保意外險，且事故發生當下，這名吳老師並未陪同陳同學就醫，而是由陳同學應科系主任協助簽署開刀同意書，甚至吳老師事後也未親自關心或協助醫療理賠事宜；對此，該家長擔憂下個受傷的可能就是自己的子女，痛批校方相關單位甩鍋卸責，行政單位怠忽職守。

對此，吳老師表示，他擔任運動與健康課程，帶領學生騎腳踏車校外踏察已經10幾年，向來都是以學校學生團體的平安保險為主，並沒有另外再要求學生投保意外險。吳老師說，陳同學是班上騎車騎得最好的同學之一，當天本來騎在老師後面，後來騎在隊伍中段；也許是因為剛下知本橋，道路筆直，所以速度較快，一不小心導致摔車；更不巧的是，後面的同學反應不及，又撞上他，他2次受傷，所以傷勢才較為嚴重！

當日救護車送學生到醫院之後，吳老師要照顧其他30幾位同學，所以隔了2天，再打電話給陳同學。其父當時也在場，吳老師安慰同學好好休息；陳同學回答說，這趟自行車旅程很有意義，他實在是很想把它騎完！其他不同科系的學生，提到當天的往返太麻里的課程，都給老師很大的肯定。

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