山區菇農感謝救命之恩　年節前慰問打火兄弟

▲李清亮將自家生產的有機農特產品，分送給台東縣關山消防分隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

33年前住在台東縣延平鄉山區的李清亮，由於急性病痛被救護車及時送醫撿回一命，至今仍對消防人員心存感激。近年來胼手胝足改善生活經濟，李清亮以實際行動不只在去年完成捐贈台東縣政府高級救護車1輛，並趁在春節前將自己辛勤收穫的成果分享給辛苦警、義消。



住在延平山區的李清亮每年清晨開始就和老婆上山工作，他說1天若是不工作就彷彿全身不舒服。75歲的他看不出來32年前差點因疾病丟了性命，恢復健康的李清亮樂觀看待表示要好好把握生活的每1天。



還有半個月就是農曆的春節過年，李清亮連續第2年將自家生產的有機農特產品分送給台東縣關山消防分隊的所有警、義消打火兄弟；李清亮指出，救護人員是他的「救命恩人」，而打火弟兄無私奉獻的精神更是令人敬佩。「好東西就要和好朋友分享」，所以希望能聊表心意。



代表接受的關山義消分隊周福安分隊長表示，很感謝李清亮認同消防工作對於社區鄰里的付出，雖然消防工作沒有「下班」的時候必須全天候待命，但如果在獲報出勤時能夠因此減少民眾的財產損失，或是因此救回寶貴的生命，那種成就感是任何代價都無法比擬的，呼籲民眾在新年即將來臨之際，多注意周遭安全及小心火燭期盼平安過年。