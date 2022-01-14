兒遭詐騙險累母也受害　警及時阻詐保住婦人養老金

▲成功員警及時攔阻守護七旬婦養老金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長濱鄉1名七旬婦人日前臨櫃欲匯款新台幣60萬元，郵局人員關懷提問時發現疑是詐騙案件遂報警。員警到場勸阻老婦匯款經深入詢問，才發現原來被騙的不只老婦，被騙者其實係該婦人的兒子但因無足夠現金只好向母親求助匯款，所幸在郵局與警察聯手攔阻下，保住了老婦的養老金。

台東縣警察局成功分局長濱分駐所所長江家誠表示，許姓老婦居住在外縣市的兒子，日前接到自稱香港投顧公司電話告知其有一筆600萬的投資獲利，但需要先繳交保證金60萬元後方能出帳。因劉姓男子身上沒有足夠的現金，故請求母親幫忙匯款。員警到場了解，經員警輪番向老婦勸說，並致電向劉姓男子逐一分析此為詐騙手法切勿聽信，終於阻詐守護民眾的血汗錢。

成功警察分局表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證。