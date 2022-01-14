遮住真的比較好！研究曝戴口罩吸引力翻倍　這款誰戴都是帥哥美女

▲英國研究發現，戴口罩的人更具吸引力，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情已在全球肆虐2年有餘，許多人也早已習慣時時戴著口罩的生活。英國卡迪夫大學（Cardiff）最近發現，原來人們覺得，下半張臉被遮住的人會看起來更好看，而戴藍色醫用口罩的人居然更有吸引力，無疑為近期十分流行的造型口罩帶來重大打擊。

據《衛報》報導，卡迪夫面部專家路易斯（Michael Lewis）最近表示，在新冠大流行前，人們通常會將醫用口罩與疾病直接劃上等號，導致戴醫用口罩的人缺乏吸引力，然而在疫情爆發後，人們已逐漸習慣與口罩相伴的生活，因此審美也發生了驚人的轉變。

2021年2月，路易斯邀請43名英國女性，為戴布口罩、戴藍色醫用口罩以及不戴口罩或臉部被黑色書本遮擋的男性照片打分。研究結果發現，男性戴口罩時的吸引力比不戴口罩或被書遮擋時更高，而戴醫用口罩的人尤其具有吸引力。

路易斯認為，人們之所以認為戴醫用口罩的人最有吸引力，可能是因為他們已逐漸習慣醫護人員常戴的口罩顏色，因此在看到戴藍色醫用口罩的人時，就自然地將對方與醫護人員聯想在一起，「我們在脆弱時會覺得戴醫用口罩者讓人安心」。

他補充，相關研究結果與進化心理學、人們的擇偶標準都有關係；而另一個覺得戴口罩的人更有吸引力的原因，可能是因為他們將注意力放到了對方的眼睛，而大腦自動填補上缺少的下半張臉，同時美化戴口罩者的容貌所導致。

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