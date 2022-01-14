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專責病房還夠用！佔床率不到5成「輕症送旅館是為分流」

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩 、醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新措施，明起將對確診病患進行分流，部分無症狀或輕症且年齡較輕者，訂定指標後，會再送加強版防疫旅館。針對外界擔憂是否因醫療及檢疫量能恐不堪負荷等問題，指揮中心表示，目前佔床率不到5成，「將輕症送旅館是為了分流。」

Omicron確診人數逐漸增加，但多數為輕症。針對病患分流的新措施，有記者詢問，除了輕症比例高外，是否有考慮是醫療量能的問題？對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示「專責病房還夠」，目前兩區的佔床率皆小於50%，台北區專責加負壓病床提供數已達1202床，收治人數為539人，比率為44.8%；北區部分是554床計243收治人數，為43.9%。

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羅一鈞解釋，主要是觀察到Omicron輕症化趨勢，加強版的防疫旅館裡有醫護人員進駐，且可提供足夠觀察照護，「要做資源分配以免病床過度被使用，影響後續醫療量能調度。」他也強調，從現階段佔床率來看，沒有要再額外啟動更多專責病房的情形，希望保留部份醫療量能，不要被輕症確診者使用。

指揮官陳時中也指出，現在兩區專責病房佔床率都不到50%，但不希望像上次經驗一樣，到了70%的時候再啟動，速度會跟不上。他指出，冬天有很多心血管疾病患者也需要專責病房，綜合考量之下，欲保留一般醫療量能，讓輕症的人到集檢所或旅館，「一方面維持50%應變能力，不會擠壓急性需要的人，病人也有地方送、希望達到一個分流的效果。」

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