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疫情沒在怕！竹北大遠百試營運「連進館都難」　現場照片曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲竹北大遠百14日試營運，吸引大批人潮。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

做為新竹縣首個大型百貨商場，許多人敲碗許久的「竹北大遠百」在今（14）日展店試營運。而儘管只是試營運，仍吸來大批人潮，就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「有沒有竹北遠百在大群聚的卦？」也有人在《新竹爆料公社》貼出現場狀況，「連進館都難啊！出乎意料的超級大群聚。」

有鄉民在八卦板透露，竹北大遠百整個滿滿的人潮，甚至排了好幾條街，「雖然只是試營運，卻是人多到滿出來」，並說他自己也在「擠一下」。就有人在底下留言，「嚐鮮吧？竹縣第一家大型商場欸」、「意義重大吶！幾年前想都不會想的東西，新竹的外地人一個個變成在地人，漸漸也沒人返鄉了，成為真都會區。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

▲等進場的人潮大排長龍。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

還有網友在《新竹爆料公社》拍下現場的照片，「竹北大遠百試營運～連進館都難啊！出乎意料的超級大群聚。」從網友拍攝的照片可以看到，不僅門口排了超多條長長的人龍，隊伍還延著建築物一路繞，通通都等著進場。

照片曝光後，不少人都頗為擔憂，「不就大遠百？在竹北的遠百比較香？有必要急著去？到時候爆發疫情就好笑」、「疫情緊張時間，還是乖乖在家，緩緩再去吧」、「真的很多人不怕ㄟ」、「大家好像都沒在怕的」、「一群神經～百貨公司又不會跑……無言」、「這一、兩個禮拜不是很危險嗎？還有那個閒情逸致逛百貨公司啊？」

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