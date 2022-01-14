北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，由於適逢年末尾牙季，為了避免疫情擴散，雖然政府未硬性規定，但已經有不少公司行號主動停辦尾牙。真對此議題，台北市長柯文哲坦言「舉棋不定」，直言現在雖然本土確診增加，但都找得到感染源，不明感染案例並不多，認為解決方案應該是用疫苗護照。

針對尾牙是否要取消，柯文哲表示，這條從早上一直想到現在，「內心實在是舉旗不定」，因為到現在為止，雖然有疫情，但大部分還是畫得出關聯性，真的不明感染源的病例不多，也沒有達到每週有10例以上不明感染源。

柯文哲說有不明感染表示散開無法控制，目前找到的畫得出連結性，在這情形下，要下令餐廳停止內用，「天啊，那不得了，夜市怎麼辦？」所以現在第一步是先不准敬酒、敬茶，先這樣。

此外，柯文哲也提到，台灣是一日生活圈，表面上在桃園，看看今天案例，住在台北跑去中壢上班、住在桃園跑來台北上班，根本一日生活圈，「北北基不准內用，問題是不能保證他們只在北北基活動、絕對不會跑到南部？這條我想了很久舉旗不定」。

柯文哲說，最後一招是用疫苗護照，一般來講打14天發揮作用，就視為ok，歐盟規定是超過6個月之後，因為抗體降到太低、不具保護作用，所以歐盟規定，疫苗打滿2劑超過6個月，認為還是會被感染，認為失效。

如果用這邏輯，應該是要用台北通連接中央健保系統，以後符合打滿2劑超過14天，以及打滿2劑超過3個月有再打第3劑也算，這叫綠色通行證，「進到餐廳吃飯說我是綠色的，就可以進去吃，不符合就到那邊去，用隔板」。

柯文哲認為，不要為了少數10%、20%，而把經濟封鎖掉，所以恐怕最後解決方案是用疫苗護照，不然隨時都面對這問題，「到底餐廳要不要關掉、停止內用，結論你的問題，我只有建議，但現在沒有馬上的答案」。