　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

▲▼台北市防疫記者會 說明疫情及 防疫政策 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，由於適逢年末尾牙季，為了避免疫情擴散，雖然政府未硬性規定，但已經有不少公司行號主動停辦尾牙。真對此議題，台北市長柯文哲坦言「舉棋不定」，直言現在雖然本土確診增加，但都找得到感染源，不明感染案例並不多，認為解決方案應該是用疫苗護照。

針對尾牙是否要取消，柯文哲表示，這條從早上一直想到現在，「內心實在是舉旗不定」，因為到現在為止，雖然有疫情，但大部分還是畫得出關聯性，真的不明感染源的病例不多，也沒有達到每週有10例以上不明感染源。

柯文哲說有不明感染表示散開無法控制，目前找到的畫得出連結性，在這情形下，要下令餐廳停止內用，「天啊，那不得了，夜市怎麼辦？」所以現在第一步是先不准敬酒、敬茶，先這樣。

此外，柯文哲也提到，台灣是一日生活圈，表面上在桃園，看看今天案例，住在台北跑去中壢上班、住在桃園跑來台北上班，根本一日生活圈，「北北基不准內用，問題是不能保證他們只在北北基活動、絕對不會跑到南部？這條我想了很久舉旗不定」。

柯文哲說，最後一招是用疫苗護照，一般來講打14天發揮作用，就視為ok，歐盟規定是超過6個月之後，因為抗體降到太低、不具保護作用，所以歐盟規定，疫苗打滿2劑超過6個月，認為還是會被感染，認為失效。

如果用這邏輯，應該是要用台北通連接中央健保系統，以後符合打滿2劑超過14天，以及打滿2劑超過3個月有再打第3劑也算，這叫綠色通行證，「進到餐廳吃飯說我是綠色的，就可以進去吃，不符合就到那邊去，用隔板」。

柯文哲認為，不要為了少數10%、20%，而把經濟封鎖掉，所以恐怕最後解決方案是用疫苗護照，不然隨時都面對這問題，「到底餐廳要不要關掉、停止內用，結論你的問題，我只有建議，但現在沒有馬上的答案」。

ET快訊
瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港、市集
他7折入手台中墜樓宅　百日後低價求賣
蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因
陳時中有信心「尾牙不必停辦」　網抖恐怖後果：既視感重
快訊／蔡英文、賴清德明打第3劑高端疫苗
善良女給乞丐130元　20年後窮小子變億萬富豪！給430萬報
15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／鼓勵接種疫苗　蔡英文、賴清德明赴台大打第3劑高端

林姿妙遭偵訊　朱立倫控民進黨政治追殺：把國民黨個別擊破再殲滅

前法官不滿民眾黨初選「連署陳情」　柯文哲拒絕：比賽完才說不公平

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」：講的每樣都顛倒

防疫旅館剩1%床位！劍潭運動中心明啟用　柯文哲：20-40歲無症狀為主

1922平台重啟　柯文哲問中央：農曆過年要不要打疫苗？

賴清德與平溪獨居嬤圍爐發紅包　熱情民眾、志工大喊：總統好

3月擬訪美恐疫情蔓延　柯文哲：我看就算了吧

嚴堵防疫破口　柯文哲宣布：北市15日起室內外運動需全程戴口罩

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

快訊／鼓勵接種疫苗　蔡英文、賴清德明赴台大打第3劑高端

林姿妙遭偵訊　朱立倫控民進黨政治追殺：把國民黨個別擊破再殲滅

前法官不滿民眾黨初選「連署陳情」　柯文哲拒絕：比賽完才說不公平

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」：講的每樣都顛倒

防疫旅館剩1%床位！劍潭運動中心明啟用　柯文哲：20-40歲無症狀為主

1922平台重啟　柯文哲問中央：農曆過年要不要打疫苗？

賴清德與平溪獨居嬤圍爐發紅包　熱情民眾、志工大喊：總統好

3月擬訪美恐疫情蔓延　柯文哲：我看就算了吧

嚴堵防疫破口　柯文哲宣布：北市15日起室內外運動需全程戴口罩

最強昌珉罕見公開談老婆！曝光決定結婚原因「命中注定」

國泰金線上尾牙有洋蔥！　蔡宏圖感恩與員工「一起走過黑暗」

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

《秘密花園》女星「家有濕地公園」定居杭州　隔離40天解放喊幸福

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

抗老界「勞斯萊斯」登場！讓輪廓線超緊緻、毛孔細嫩平滑

陽明終於出手　董事會通過造5艘1.5萬箱貨櫃船與兩萬箱大櫃

戴愛玲「躲桌下偷唱歌」被發掘！　接觸音樂圈：我可以做自己

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

快訊／北市新確診西堤員工足跡曝　北車、北捷明德站、天母SOGO

快訊／聯邦銀行確診夫妻足跡曝光　橫跨雙北到過華山、士林夜市

快訊／新北本土+1　侯友宜證實：染疫聯邦銀行員丈夫

快訊／北市新增1例本土確診　桃園銀行西餐廳群聚案燒到台北

快訊／中選會發布：今年「九合一大選」11／26投票

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」

柯文哲籲推動「疫苗護照」　禁內用、運動戴口罩衝擊民生經濟

空軍：失聯飛官尋獲「部分疑似生理組織」

嘉檢證實尋獲拇指皮膚　明確認身分

柯文哲宣布：北市15日起　室內外運動需全程戴口罩

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

LIVE／桃園群聚案擴散波及雙北　柯文哲親上火線說明

更多熱門

相關新聞

陳時中1決定「鄉民瑟瑟發抖」！　曝恐怖後果

陳時中1決定「鄉民瑟瑟發抖」！　曝恐怖後果

指揮中心今（14日）公布新增11例本土個案及57例境外移入，疫情對社區仍有威脅！不過陳時中強調，這波疫情好好控制，防疫仍大有可為，所以目前不會下令停辦尾牙。對此，不少網友回憶起2021年三級警戒前的狀況，驚呼「上次這樣說完，再等一週就爆了」。

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」

即／金門發禁台令！國中小、幼兒園暫緩台灣戶外教學

即／金門發禁台令！國中小、幼兒園暫緩台灣戶外教學

防疫旅館剩1%！北市劍潭運動中心明啟用　20-40歲無症狀為主

防疫旅館剩1%！北市劍潭運動中心明啟用　20-40歲無症狀為主

1922平台重啟　柯文哲問中央：農曆過年要不要打疫苗？

1922平台重啟　柯文哲問中央：農曆過年要不要打疫苗？

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面