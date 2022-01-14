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里港公所發放消費振興金　警演練防搶逼真

▲里港警方舉行公所發放振興消費金防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方舉行公所發放振興消費金防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港鄉公所於1月16日發放振興經濟消費金；轄區的里港分局為強化金融機構安全，防制重大刑案發生，藉由發放振消費金實兵演練提升員警聯合攔截圍捕犯嫌能力，於今(14)日上午在轄內里港農會進行，讓員警及行員熟練狀況處置及應變作為，由於演練太過逼真，讓洽公民眾以為直發生真的搶案。

▲里港警方舉行公所發放振興消費金防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方舉行公所發放振興消費金防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天上午9時，2名頭戴知名動漫面具的歹徒駕衝入里港農會行搶，歹徒並挾持現場一名手無縛雞之力的女性鄉公所職員，中斷了行員正在點算里港鄉欲發放給鄉民的振興經濟消費金動作。

2名歹徒持槍威嚇行員交出鄉公所職員所準備提領之振興經濟消費金，機警行員偷偷按下自動報警系統，防搶演練即刻啟動。

「不要動!放下武器」，線上警力獲報後火速趕抵現場，兩名歹徒見狀，並威脅開槍以求逃離，現場員警為確保民眾安全，訓練有素地以無線電請求加派支援警力，及時逮獲一名壯項的歹徒，而另一名歹徒趁亂逃走，也在警方的攔截圍捕之下，迅速逮獲。

里港分局分局長鄭頴聰表示，年關將近，各金融機構金流量大；里港鄉公所也即將於16日於各村發放振興經濟消費金，為確保金融機構安全，特提前規劃防搶演練實兵演練，提升員警及行員遇案時的臨機應變能力。

警方提醒民眾，如提領大量現金，可向警方申請護鈔。警方也於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，讓民眾過一個平安順遂的春節。

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