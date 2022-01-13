朋友家打牌贏太多被喊詐賭！找不到證據直接打人　警拘2煞到案

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局13日凌晨1時許，網路巡邏時發現在臉書社團「爆料公社公開版」發現有人發布「男子疑似詐賭遭毆打」影片，經查證該案發生地善化分局轄內，立即成立專案小組偵辦，警方查出被害人及涉案人身分，循線傳喚涉嫌人蔡、趙2人到案，全案正深入偵辦中。

▲台南市警善化分局發現網路社群有人發布「男子疑似詐賭遭毆打」影片，警方查出被害人及涉案人身分，循線傳喚涉嫌人蔡、趙2人到案偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，網路社群13日瘋傳1支影片，內容是1名男子疑與人聚賭時，被指詐賭，該名男子極力否認辯解，但在場人士似乎不信，有的人動手搜身，有的人似乎在找該男子詐賭的跡證，後來雙方發生口角，就有人動手毆打該男子，並將該男子打倒在地。

▲台南市警善化分局網路巡邏時發現有人發布「男子疑似詐賭遭毆打」影片。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

善化分局指出，經過濾影片內容，於13日凌晨3時許找到被毆打的52歲黃姓被害人，並進行調查，黃姓被害人自述是受綽號「歐田」男子邀請，到「歐田」家中喝酒玩牌，之後遭同桌牌友質疑他詐賭，雙方言語衝突後引發被毆打事件。

警方經比對影像大數據資料，鎖定影片中出手犯嫌身分為42歲蔡姓男子及35歲趙姓男子，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並聲請相關強制作為，昭示警方不容挑戰之公權力。警方循線傳喚蔡嫌2人，2人下午到案說明，全案由警方調查偵辦中。

善化分局長歐祖明表示，治安無假期，善化分局絕對會持續嚴查群聚之賭博行為，請市民切勿以身試法。年節期間若有民眾以博奕桌遊娛樂亦要注意自身安全，切勿與不熟識之人共桌，也不要觸犯賭博罪，歐祖明同時呼籲，民眾若發現周遭有可疑群聚現象，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，本分局會立即派員查處。