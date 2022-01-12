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妳喜歡吃辣嗎？辣椒水噴醉女、對民眾大外割　惡警判囚50天

▲▼警察抓人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹一名林姓員警朝醉女噴辣椒水、對民眾「大外割」後，認為民眾妨害公務依法上銬，遭法官認為有違比例原則判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／新竹報導

新竹縣一名林姓員警在處理民眾質疑違停檢舉的案件時，陳姓女子不慎將林男手中的額溫槍拍落，林男見狀欲逮捕陳女，其弟弟見狀欲阻止，卻遭到林男以「大外割」壓制；同年4月，林男在處理酒醉女子手機遺失業務時，見女子情緒失控，竟持辣椒水對她狂噴，挑釁對方使對方暴怒後，再依妨害公務罪將女子上銬逮捕。新竹地院審理後，依公務員假借職務上之機會，故意犯傷害與強制罪，分別判其拘役50日與55日，傷害罪不得易科罰金。

2020年3月新竹一名陳姓姊弟，因質疑林姓員警在值班台上以手機拍攝違規停車，擔心交通違規遭舉發，於是前往派出所前欲和林男確認，陳女的弟弟見狀也跟上來，不料雙方就此發生衝突。

陳弟對林男怒嗆「照什麼啦」、「顧你的值班台啦」等語，而林男也不甘示弱地回嗆「我在執行公務，怎麼樣！」，陳女見弟弟和警察吵成一團，擔心衝突擴大，上前阻止時卻因為手勢過大，不慎將林男手中的額溫槍拍落。陳女見狀也急忙將額溫槍撿起，欲將額溫槍還給林男，孰知林男卻直接壓制陳女，造成陳女因此受有右上臂與右前臂扭傷，而陳弟見狀也趕緊上前阻止，卻直接遭到林男以「大外割」壓制倒地，造成弟弟身上也受有多處傷害。

另，同年4月，林男在處理醉酒女子手機遺失案件時，女子因情緒不穩，不斷大聲哭泣，林男要求女子降低音量未果後，竟對女子表示「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」朝著女子臉上噴灑2次辣椒水，並不斷以臉靠近女子，以嘴型挑釁女子，讓女子最終忍無可忍暴怒，辱罵林男三字經，林男竟藉此直接依現行犯將女子逮捕。

庭審時，林男否認有假借職務上機會有傷害或強制之犯行，並向法官辯稱，會有這樣的處置是因為報案民眾態度相當差，陳弟還想藉故讓他跌倒，因為才會認為對方妨害公務；而至於另名醉酒女子，林男指出，當時他只是要靠近女子身上，確認其身上是否有酒味，卻遭到女子辱罵「三字經」，他才會直接將女子壓制。

新竹地院審理後指出，林男執法應守法律規範，恪守執法客觀公正及純潔，不因過份偏執或逾越其值班業務範圍，做出與勤務無關的舉動。法官表示，林男對著民眾噴辣椒水與上銬，有失比例原則，衡量其智識與經濟能力，加上林男患有精神疾病等因素，依公務員假借傷害與強制罪，分別判處林男拘役50日與55日，傷害部分不得易科罰金。

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