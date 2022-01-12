屏東怪男闖學生宿舍停車場　警場勘發現位置「朝向套房浴廁」

▲內埔警方重回現場勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局新北勢派出所於接獲范姓民眾報案表示，近日有陌生男子擅入自營學生宿舍停車場，憂心私人活動空間遭不明人士闖入。警方局獲報後，立即指派專人調閱週邊監視器，目前已鎖定嫌疑人並通知到案釐清案情。

內埔警方重回現場勘查，發現宿舍圍牆外擺放之椅子上方確實有透氣窗，該透氣窗正對著特定套房的浴廁，而非公共澡堂，經警方清查，目前尚未有妨害秘密被害人向警方報案，然而該名男子擅自闖入私人土地公共空間，涉有侵害私人領域活動空間及個人隱私，內埔警方仍依涉嫌侵入住居等罪嫌積極偵辦，並掌握嫌疑人身分，將通知到案說明。

另有網友在網路留言稱，去年鄰近校外宿舍也有遭人闖入，懷疑是否為同一人所為。內埔分局表示，該案發生於2021年1月，該涉嫌人當時即已查緝到案並移送屏東地檢署偵辦，比對本案監視畫面，該男子特徵及年紀並非當時之嫌疑人。

內埔警分局長蘇偉荃表示，對於學生隱私及活動空間遭侵犯十分重視，經成立專案小組調閱監視器及訪查，已查知嫌疑人身分並通知到案，同時也向校外宿舍管理人宣導，除可加裝監視器外，也可加裝警示用探照燈及警嗚器等安全防護設備，以防宵小或不明人士闖入。而若民眾平時發現可疑，可立即向警方報案，以確保地方平安。