禾馨詐保千萬GG！反同牧師怒提「驗抗體內幕」：早想投書揭發

▲禾馨民權婦幼診所。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

禾馨醫療集團涉詐保3000萬元，昨（13）日被約談的營運長林思宏，最終以500萬元交保，而此案也立刻引爆議論。反同牧師趙曉音今發文，提起當初驗抗體一事，直言早就想投書揭發，「我只能說，靠媒體出名的叫丑角，靠專業出名的才是真正專家。」

反同牧師、也是四叉貓的好友趙曉音今在臉書表示，「去年四叉貓帶頭去禾馨驗『結合性抗體』，一時間大家都流行驗結合性抗體，請注意不是中和抗體喔，四叉貓本來也問我要不要驗驗看？但我問在美國學免疫及放射治療的女兒，她就說驗那個沒用。」

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眼看，專家說驗「結合性抗體」沒用，媒體卻一直跟風炒作，趙曉音不禁吐槽，「當時就覺得問題出在禾馨！四叉貓、媒體、禾馨，只有禾馨是專家，也只有他們知道p3實驗室才能驗。」

▲禾馨集團營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

她直言，本來想要投書揭發這場「禾馨驗抗體」的鬧劇，但沒有被刊登，直到最近他們再度爆出醜聞，「我只能說，靠媒體出名的叫丑角，靠專業出名的才是真正專家。」

最後，趙曉音也強調，抗體有兩種，驗中和抗體才有用，「正常的診所不會為了賺錢，去驗那種沒用的抗體。」

拉回這次事件，曾捲入新冠疫苗偷打事件的禾馨醫療集團，遭檢舉協助產婦們詐領商業保險理賠，金額高達3000萬元，檢警昨（13）日約談營運長林思宏在內5名醫生，及20位年輕媽媽；最終林思宏以500萬元交保，另4名涉案醫師包括林冠宏、吳孟宗，分別以300萬元、200萬元交保，而薛雅蓮、黃貴帥則各100萬元交保。