遭控詐保旗下5診所遭檢警搜索　禾馨傍晚發聲明回應！

▲禾馨醫療集團旗下5診所13日遭檢警搜索，禾馨傍晚發表聲明，圖為禾馨新生婦幼診所外觀。（圖／記者袁茵攝）

記者張君豪／台北報導

13日台北地檢署檢察官指揮刑事局及台北新北桃園地區警力，搜索禾馨醫療集團位於台北、新北、桃園5間診所並約談該集團5名醫師及近20名曾經接受該醫療集團進行剖腹產的產婦到案說明，檢警調查包含禾馨醫療集團及相關產婦以開設不實「非自願剖腹」醫療證明詐領多家保險業者逾數百萬元醫療保險出險費用。對此禾馨醫療集團今天傍晚發出聲明回應。

禾馨醫療集團聲明如下：「禾響醫療尊重本院所屬醫師，針對每個個案的專業醫療判斷，不會介入及指示醫師，提供醫療服務及相關證明。」「因此，針對媒體臆測敝單位牽涉保金額約達數百萬元，實為不正確之內容。對於相關單位的調查工作，禾馨醫療也將充分配合處理，以速釐清事實真相。」

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