　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

照顧嫩嬰「月薪8萬徵保姆」　地點曝光傻眼！網警告：根本違法

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲網友徵台人去美國當保姆！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會趁年後跳槽，如今有保姆月薪8萬工作曝光！一名女網友表示，最近想找一位保姆照顧2個月大的寶寶，薪水豪開8萬新台幣，不過要跨海到美國上班，有供膳宿與來回機票，消息曝光後，引發網友兩派看法，有人直呼躍躍欲試，但也有人警告這是違法工作，且一旦在國外染疫或生病，醫療費很可觀。

一名女網友在臉書《田中人》發文徵保姆，月薪8萬元周休一日，照顧對象是2個月大的女寶寶，還需煮飯與居家整理，條件還須符合4點「耐心細心有愛心陪伴寶寶」、「無不良嗜好，注重個人衛生，有良好防疫觀念」、「喜歡跟寶寶說話」、「會煮飯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過誘人的薪水背後，真相傻眼了，因為地點位在美國洛杉磯，原PO也強調，會供膳宿，以及台灣／美國來回機票。

▲▼ 。（圖／翻攝田中人社團）

▲徵保姆原文曝光。（圖／翻攝田中人社團）

文章曝光後，底下網友熱議，一部分直言很有興趣「還有缺額嗎」、「能在美國待多久」、「我的印象中美國的平均消費比德國高一些，如果扣掉稅、膳宿、保險及機票來回，實拿8萬台幣其實不錯」、「樓主應該就是想省點錢才在台灣招聘，一樣價錢她在美國找就好了...如果剛好有喜歡這份工作的，就是雙方福利」。

不過有網友警告，「提醒：洛杉機消費較高唷」、「沒有工作簽證的話，怎麼過去工作？」、「這算是違法的，要注意」、「國外缺點：人生地不熟、言語不通、不能亂跑，沒有把握不要去，會後悔」、「在這裡徵人，而且還到國外，風險非常高，去到國外就被控制無法自由無法移動，到時候，做不習慣要回來那又是另外一個故事了」。

▲▼ 。（圖／翻攝田中人社團）

▲網友建議想去的人要三思。（圖／翻攝田中人社團）

留言串中，有內行分析，「據我的了解，用2800美元/月這樣的價格可以找到願意去的鄉親，運氣算很好了。因為在LA至少需要4600美元/月的行情，在美國最昂貴的不是日消而是就醫，沒有保險就沒有本錢生病，#ESTA旅遊許可只有3個月，#在美國期間的健康保險問題於萬一，樓主和鄉親要考慮到這兩個不容忽視」。

ET快訊
輪胎大王「正新」26億遺產稅　這地方每人可領2千現金
快訊／台大教授搭捷運突昏倒！　送醫不治
口爆、波推、冰火式都可！慾男肖想激戰爆乳妹　一動作火全熄
LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「收訊息更隱密」
人妻偷吃「鞭刑100下」痛到求饒！　小王卻輕判15下
吃鴨肉飯「拉到脫肛」！　暨大學校餐廳35人食物中毒
居服員「3條傳播鏈」擴大！今狂增5例　第二波燒到新北

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禾馨詐保千萬GG！反同牧師怒提「驗抗體內幕」：早想投書揭發

台大教授張清溪搭捷運昏倒送醫不治　享壽74歲

照顧嫩嬰「月薪8萬徵保姆」　地點曝光傻眼！網警告：根本違法

吃完鴨肉飯「拉到脫肛」　暨大學校餐廳驚傳35人食物中毒

星巴克跌落神壇變平價？　網揭「5大優勢」超佛心：贏一堆咖啡店

聯銀狂燒18人！醫預估：還會有更多　曝「最大困難點」比Delta恐怖

居服員「3條傳播鏈」持續擴大！今狂增5例　第二波燒到新北、新竹

疫情明年還沒完！何美鄉：要接受事實　曝「這時間」感染最有利

大學盼與國中小脫勾「新增第三學期」　教部鬆口：可朝這方向討論

確診銀行員韓式烤肉用餐！138人PCR出爐　還有90人住外縣市待採

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

禾馨詐保千萬GG！反同牧師怒提「驗抗體內幕」：早想投書揭發

台大教授張清溪搭捷運昏倒送醫不治　享壽74歲

照顧嫩嬰「月薪8萬徵保姆」　地點曝光傻眼！網警告：根本違法

吃完鴨肉飯「拉到脫肛」　暨大學校餐廳驚傳35人食物中毒

星巴克跌落神壇變平價？　網揭「5大優勢」超佛心：贏一堆咖啡店

聯銀狂燒18人！醫預估：還會有更多　曝「最大困難點」比Delta恐怖

居服員「3條傳播鏈」持續擴大！今狂增5例　第二波燒到新北、新竹

疫情明年還沒完！何美鄉：要接受事實　曝「這時間」感染最有利

大學盼與國中小脫勾「新增第三學期」　教部鬆口：可朝這方向討論

確診銀行員韓式烤肉用餐！138人PCR出爐　還有90人住外縣市待採

TOYOTA正宗暴力鴨GRMN Yaris東京現身！全球僅限右駕500台

輪胎大王「正新」26億遺產稅幫脫貧　這鄉民眾又有2千現金可領

1月31日「6件事必做」整年旺翻！　專家：「這時間」千萬別睡著

馬英九親筆虎年春聯來囉　全國39處領取地點曝

北韓外務省又震怒！痛斥美國「侵犯主權」　警告：將採更激烈手段

「拒絕做愛」老公竟帶別的女人回家示威　辣模人妻抓狂菜刀殺人

禾馨詐保千萬GG！反同牧師怒提「驗抗體內幕」：早想投書揭發

快試手氣！COLD STONE連35天抽「冰淇淋、歡樂桶買1送1」

台大教授張清溪搭捷運昏倒送醫不治　享壽74歲

賴慧如下腰狂吻數十次！　江俊翰「滿嘴口紅」自嘲：好像紙紮人

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

快訊／金嗓司機同住家人確診！瓦城急停業

聯邦銀行群聚延燒新北

陳時中保證物資堪用　醫曝1點「和去年完全不同」

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」

確診銀行員韓式烤肉用餐　138人PCR出爐

麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人

西堤工讀生確診Ct值22.5　醫：變數大！不知傳到哪

她怨男友：旅遊只想睡　網一面倒

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

今晨7℃「18縣市低溫特報」　明起回暖

更多熱門

相關新聞

台灣半導體業優勢　美中再追十年

台灣半導體業優勢　美中再追十年

鑑於疫情持續產生變種，再加上美中兩強於科技層面的對抗情勢難解，甚至地緣政治變動詭譎多變，以及新興科技領域對於半導體中長期結構性的需求浮現，皆讓我國半導體所面臨的經營環境呈現利多、利空因素並存態勢，更使未來中長期半導體業處於質、量皆出現變化的格局。

美CDC：目前無意更新口罩指導方針

美CDC：目前無意更新口罩指導方針

挺過Omicron就好！比爾蓋茲：新冠將變流感

挺過Omicron就好！比爾蓋茲：新冠將變流感

美議員：若俄進犯烏克蘭　將付慘痛代價

美議員：若俄進犯烏克蘭　將付慘痛代價

她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友超心碎

她目睹閨蜜「秒傳自拍」給男友超心碎

關鍵字：

美國洛杉磯保姆薪水寶寶煮飯

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

桃園「太空艙雅房」月租3500！屋主：年輕人使用時間不多

桃園雅房1格月租3500！他氣炸：房東無極限

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面