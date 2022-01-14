照顧嫩嬰「月薪8萬徵保姆」　地點曝光傻眼！網警告：根本違法

▲網友徵台人去美國當保姆！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會趁年後跳槽，如今有保姆月薪8萬工作曝光！一名女網友表示，最近想找一位保姆照顧2個月大的寶寶，薪水豪開8萬新台幣，不過要跨海到美國上班，有供膳宿與來回機票，消息曝光後，引發網友兩派看法，有人直呼躍躍欲試，但也有人警告這是違法工作，且一旦在國外染疫或生病，醫療費很可觀。

一名女網友在臉書《田中人》發文徵保姆，月薪8萬元周休一日，照顧對象是2個月大的女寶寶，還需煮飯與居家整理，條件還須符合4點「耐心細心有愛心陪伴寶寶」、「無不良嗜好，注重個人衛生，有良好防疫觀念」、「喜歡跟寶寶說話」、「會煮飯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過誘人的薪水背後，真相傻眼了，因為地點位在美國洛杉磯，原PO也強調，會供膳宿，以及台灣／美國來回機票。

▲徵保姆原文曝光。（圖／翻攝田中人社團）

文章曝光後，底下網友熱議，一部分直言很有興趣「還有缺額嗎」、「能在美國待多久」、「我的印象中美國的平均消費比德國高一些，如果扣掉稅、膳宿、保險及機票來回，實拿8萬台幣其實不錯」、「樓主應該就是想省點錢才在台灣招聘，一樣價錢她在美國找就好了...如果剛好有喜歡這份工作的，就是雙方福利」。

不過有網友警告，「提醒：洛杉機消費較高唷」、「沒有工作簽證的話，怎麼過去工作？」、「這算是違法的，要注意」、「國外缺點：人生地不熟、言語不通、不能亂跑，沒有把握不要去，會後悔」、「在這裡徵人，而且還到國外，風險非常高，去到國外就被控制無法自由無法移動，到時候，做不習慣要回來那又是另外一個故事了」。

▲網友建議想去的人要三思。（圖／翻攝田中人社團）



留言串中，有內行分析，「據我的了解，用2800美元/月這樣的價格可以找到願意去的鄉親，運氣算很好了。因為在LA至少需要4600美元/月的行情，在美國最昂貴的不是日消而是就醫，沒有保險就沒有本錢生病，#ESTA旅遊許可只有3個月，#在美國期間的健康保險問題於萬一，樓主和鄉親要考慮到這兩個不容忽視」。