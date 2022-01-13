傳建議民眾戴N95口罩　美CDC澄清：目前無意更新指導方針

▲先前有消息指出，美CDC考慮修改口罩指導方針，建議民眾佩戴N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

先前有消息指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）考慮修改口罩指導方針，建議民眾佩戴保護力較高的N95口罩。不過，在Omicron病毒感染數激增的狀況下，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，目前沒有打算改變口罩方針，「任何口罩都比沒有口罩好。」

根據《國會山報》報導，瓦倫斯基12日在記者會中表示，目前沒有更改口罩指導方針的計畫；不過，現在的指南中並沒有建議美國民眾戴特定類型的口罩，例如建議戴醫療級KN95、N95口罩，所以CDC考慮更新其官方網站內容，幫助美國人選擇口罩，「我們鼓勵所有美國人戴上合適口罩，保護自己防止新冠肺炎傳播，這一建議不會改變，任何口罩都比沒有口罩好。」

瓦倫斯基承認，CDC的網站需要立即更新，提供不同口罩有不同保護級別的訊息，「我要說的是，所謂最好的口罩，就是你可以戴、你願意戴，你可以保持一整天，你可以忍受在公共場合戴著它，那就是最好的口罩。」

《華盛頓郵報》10日指出，美國CDC正考慮更改指導方針，建議民眾佩戴更高等級的口罩，導致亞馬遜網站上N95及KN95口罩價格直線飆升。兒童尺寸的高等級口罩尤為搶手，因為許多公立學校在確診數飆升之下仍要求到校上課。

在Omicron病毒感染數激增的狀況下，美國過去7天的平均每日確診數已達到75.1萬例，比前一周增加47％，每天的住院人數超過2萬人，死亡人數攀升至近1600人。目前的指導方針僅建議未完全接種者，以及在傳播高風險地區的民眾，位於室內公共場所時必須佩戴口罩。

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