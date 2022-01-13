挺過Omicron就好！比爾蓋茲料今年確診會減少　新冠將變成季節流感

▲比爾蓋茲表示，只要各國可以挺過Omicron疫情，那接下來新冠就可能變成類似季節性流感一樣的流行病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

Omicron病毒入侵美國後迅速擴散，如今境內98.3%的新增病例都與之有關。比爾蓋茲11日在網上表示，儘管目前的現有疫苗效力不持久，也不能有效預防感染，但只要各國可以挺過Omicron疫情，那接下來的確診數就會減少，而且新冠也可能變成類似季節性流感一樣的流行病毒。

據福斯財經網報導，微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）在12日，發布推特回應愛丁堡大學全球公衛專家斯里達爾（Devi Sridhar），承認現有疫苗在預防重症和死亡上表現良好，不過突破性感染的現象仍持續發生，而且疫苗效力難持久。

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu. — Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022

比爾蓋茲解釋，人們現在需要的是效力持久、能有效防止二次感染的疫苗，因此比爾蓋茲名下的「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）特別捐出17.5億美元（約新台幣483億元），協助對抗新冠疫情和研發新的新冠疫苗。

他也指出，隨著Omicron逐漸成為世界的主要流行病毒株，全球公衛系統將再次面臨新挑戰，多數重症案例將發生在未接種者身上，但一旦國家能挺過Omicron疫情，那麼在今年剩餘的時間裡，確診病例數就應該會減少，而政府也將能用應對季節流感的方式來治療新冠。

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