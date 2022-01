挺過Omicron就好！比爾蓋茲料今年確診會減少　新冠將變成季節流感

▲比爾蓋茲表示,只要各國可以挺過Omicron疫情,那接下來新冠就可能變成類似季節性流感一樣的流行病毒。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

Omicron病毒入侵美國後迅速擴散,如今境內98.3%的新增病例都與之有關。比爾蓋茲11日在網上表示,儘管目前的現有疫苗效力不持久,也不能有效預防感染,但只要各國可以挺過Omicron疫情,那接下來的確診數就會減少,而且新冠也可能變成類似季節性流感一樣的流行病毒。

據福斯財經網報導,微軟創始人比爾蓋茲(Bill Gates)在12日,發布推特回應愛丁堡大學全球公衛專家斯里達爾(Devi Sridhar),承認現有疫苗在預防重症和死亡上表現良好,不過突破性感染的現象仍持續發生,而且疫苗效力難持久。

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.