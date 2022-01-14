剛領完獎買彩券再次中獎　男「5個月內連中2次」爽得420萬嗨爆！

I won the lotto TWICE in 5 months after buying scratch card from the SAME shop https://t.co/1ZXHkMHytN — The Sun (@TheSun_NI) January 13, 2022

記者李振慧／綜合報導

加拿大43歲男子考特曼奇(James Courtemanche)在同一家彩券行買彩券，竟然在5個月內中獎2次，一共獲得近加拿大幣19萬元獎金（近台幣420萬元），超強好運連他自己都不敢相信。

來自安大略省的男子考特曼奇，2021年8月在大薩德伯里市(Sudbury)彩券行Minnow Lake Kwik Way購買Instant Wild 8彩券，幸運贏得加拿大幣10萬元（約台幣220萬元）大獎，沒想到5個月後，今年1月12日又贏得加拿大幣88,888元（約台幣196萬元）獎金。

考特曼奇表示，他去年到彩券公司領獎，回家時又買了一張彩券，最近上網查詢才發現自己又中獎，「我不敢相信又發生了，我超驚訝的，有人說過好事會來3次，所以我已經準備好下次再中獎了」，雖然近來因為新冠肺炎疫情的關係無法旅行，但他很期待以後能用獎金到各地遊玩。

▼男5個月內連中2次大獎。（圖／示意圖／達志影像）