美國「鬧血荒」10多年來最慘　庫存剩不到1天！疫情強襲沒人捐

▲美國面臨十多年來最嚴重血荒。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國紅十字會表示，該國面臨10多年來最嚴重血荒，各地捐血中心都通報，部分血型庫存量剩不到1天，已經低到危險程度，而新冠疫情導致捐贈人數大幅降低，又讓情況更加嚴峻，堪稱「全國血液危機」。

美國紅十字會表示，自從2020年3月起，全美捐血總量下降10%，各級學校捐血人數減少62%，如今疫情升溫，加上冬季暴風雪強襲，又讓情勢更加惡化。

該組織及血液與生物治療促進協會（AABB）發表聯合聲明指出，「如果國家血液供應量無法迅速穩定，一些患者需要時，可能無法獲得拯救性命的血液。隨著擔憂加劇，全國捐血中心持續面臨捐贈人數減少、捐血活動取消、人手短缺以及捐贈者個資錯誤等挑戰。」

▲新冠疫情導致捐血人數減少。（圖／ETtoday資料照）



美國紅十字會負責全美40%血液供應量，如今卻必須限制運輸量；一些醫院獲得的血液不到需求量1/4，醫師也被迫做出艱難決定，衡量哪些患者可以優先接受輸血治療，哪些患者被迫等待更久。

美國紅十字會呼籲，各血型民眾踴躍捐血，或者擔任捐血活動志工，只要接種疫苗、沒有新冠症狀且身體狀況良好者，都符合資格。與此同時，該組織也與國家美式足球聯盟（NFL）合作宣傳「全國捐血月」，捐血就有機會贏得2月洛杉磯超級盃（Super Bowl）門票、家庭劇院套票或者價值500美元的禮物卡等等。

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