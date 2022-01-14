北韓外務省又震怒！痛斥美國「侵犯主權」　警告：將採更激烈手段

▲北韓11日上午7時27分再度試射極超音速飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年1月5日、11日連續2度試射極超音速飛彈，引來南韓、美國、日本當局震驚，美國財政部除了針對北韓、俄羅斯等武器採購人員強化制裁，更在聯合國安理會推動實施追加制裁措施。此舉讓北韓外務省震怒，在聲明中痛批美國加深地區緊張情勢、侵害身為主權國家發展國防的合法權利。

根據《韓聯社》，北韓今（14）日上午透過外務省發言人的名義發表談話，「美國不僅將我國（北韓）的正當活動上報聯合國安理會，更單獨發動制裁行動，意圖激化周邊情勢。美國若持續採取這種對決性的姿態，則我方不得不採取更強烈、激烈的手段反應。」

北韓外務省發言人強調，「我方所進行的新式武器研發事業，乃為實現國防武力現代化的活動，並無針對特定國家或勢力，絕對沒有對周邊國家安全造成危害之情事發生。」

報導分析，此次北韓外務省發表的談話內容具有濃厚的警告意味，暗示未來還會進行力度更強的武器試射活動。

▼金正恩11日在專車上用望遠鏡觀看、親自指導極超音速飛彈試射（圖／路透社）

▲金正恩的胞妹金與正、心腹趙甬元參觀出席指導極超音速飛彈試射。（圖／路透社）

據悉，北韓曾於2021年1月勞動黨第8次全代會上提出「國防武力發展5年計畫」的5大核心事業，包括研發極超音速飛彈、生產超大型核彈頭、提高1萬5000公里射程圈內的打擊命中率、研發水底或地上固體燃料引擎洲際飛彈、持有核潛艦與潛射核戰略武器。北韓官媒《朝中社》曾於12日報導中透露，極超音速飛彈研發已宣告成功。

另外，美媒《CNN》在報導中透露，其實北韓11日上午試射極超音速飛彈之後，美國軍方在判讀遙測數據時分析，飛彈可能會波及至美國阿拉斯加州的阿留申群島、西部加州海岸，因此一度以飛彈可能波及美國本土的方向採取緊急應對措施，直到美國北方司令部、北美防空司令部（NORAD）在幾分鐘後捨棄該項數據，精準判讀飛彈不會對美國本土構成直接性的威脅。

最後，北韓的飛彈落在東海（日本海）。

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