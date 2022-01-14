被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓　向店家喊：我們和解算了

記者陳雕文／新北報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，去年1月涉嫌假好心幫助輪椅婦返家，卻趁機偷走錢包將現金竊走，本月13日被判刑6個月；她在受審期間仍持續犯案！本月10日晚間6點多，在新北市淡水原德路一間冷氣行偷店員LV包包又被逮，警方到場時，她還向店家喊，「我們和解算了吧！」仍被帶回偵辦。

▲網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽因多次行竊被逮。（圖／記者黃宥寧攝）

65歲的孫媽媽疑似罹患「衝動控制障礙」俗稱竊盜癖，有多項竊盜前科，經常進出看守所，2020年7月間從台北看守所出獄，5天後又偷東西被抓回派出所。

去年1月4日下午4點多，孫媽媽在捷運芝山站附近，見一名便輪椅婦行動不便，她上前表示可以幫忙推輪椅，一路伴行到老婦位於福華路住處，孫母向老婦拿鑰匙進屋內，停留一下後離去，隨後老婦便發現錢包失竊，趕緊告訴家人，報警處理。

▲孫生媽媽又偷東西被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

直到去年底，孫媽媽出庭時，仍矢口否認竊盜犯行，表示自己不會這麼沒品，去偷輪椅婦錢包，法官詢問收入時，她淡淡回，「兒子5天會給我1000元」不僅不夠用，三餐只能吃泡麵果腹，最後向法官強調「我現在是規矩的人，查100次，就是沒有，希望能還給我公道」。法官於本月13日判刑6個月，可易科罰金18萬元。

等待判決公布的期間，孫媽媽仍無法克制自己，10日在淡水一間冷氣行裡，趁著26歲謝姓男店員正在忙，櫃台無人看顧的狀況下，她順手拿走謝男的LV包，得手現金5百元、身分證、健保卡、信用卡等物後快步離去。謝男發現包包被偷而報案，會同警方一起追了2百多公尺將孫媽媽攔下。

孫媽媽起初辯稱，「這個包是我撿到！正準備要交給里長啦！」甚至嗆警「這也沒什麼！我沒有要偷啦！」謝男當場傻眼，直接拿出手機播放店內監視器影像，孫媽媽見無法卸責了，才乖乖坦承犯行，並改口求謝男，「我們和解算了吧！」謝男火大拒絕，警方將其上銬帶回派出所，詢後依竊盜罪嫌送辦。

▼孫媽媽（紅圈處）偷LV包包後閃人，仍被店家及警方攔下。（圖／記者陳雕文翻攝）