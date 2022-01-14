擁11輛遊覽車卻因疫情超慘　董座欠3776筆費用被查封追繳

記者鄧木卿／台中報導

法務部行政執行署台中分署與高速公路局、台中市政府交通事件裁決所聯手大執法，發現遊覽車羅姓業者名下有11輛遊覽車，卻積欠ETC通行費3311件（109萬3123元）不繳，為中部地區受理ETC通行費第1名的欠繳大戶，如果再加上交通罰鍰397件等其他欠費，合計3776件、欠費136萬1653元，執行官找上門查封車輛，羅男才願意分26期繳完。

▲▼台中分署查扣積欠上百萬ETC通行費的羅姓遊覽車業者。（圖／台中分署提供）

台中分署從去年11月15日起，就滯納交通罰鍰及ETC車輛通行費義務人與全國13個執行分署聯合大執法，其中羅男經營的遊覽車公司，名下有11輛，其中有4台年份在5年內，108年度起積欠ETC通行費3311件（金額109萬3123元）不繳，如果再加上監理費56件（7萬8130元）、交通罰鍰397件（12萬1592元）、牌照稅12件（6萬8808元）等費用，總計欠繳3776件、欠費136萬1653元。

台中分署到場發現遊覽車都不在，經持續追查，終於發現1台（2006年份)遊覽車的下落，依法查封，促使羅男另提出2台遊覽車（2006年份）供查封，羅並請求分期繳納。

羅男表示，近2年多來，因為新冠疫情影響，公司營業額慘賠，每月為了車貸、員工薪資、房屋租金等費用支付30~50萬元，因此無法一次繳完欠費，最後協商後，羅男從今年1月第1期繳納10萬1668元後，餘分25期每月繳納5萬元，最後1期付清全部欠繳餘額。

台中分署呼籲民眾駕駛汽、機車交通罰鍰逾期未繳納，如交通罰單、「ETC車輛通行費」有申裝eTag未儲值，或未申裝eTag致無法扣款者，經寄發催繳通知單，逾繳納期仍未補繳者，民眾多因忙錄忘記繳納或故意不繳，相關案件若經合法通知，還是不繳，就會移送法務部行政執行署所屬各分署依法強制執行，欠繳民眾不要心存僥倖，趕快繳納才是上策。