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居服員「3條傳播鏈」持續擴大！今狂增5例　第二波燒到新北、新竹

記者周亭瑋／綜合報導

桃園機場群聚案一路燒到社區，其中居服員（案17472）1人就衍生3條傳播鏈，包括同住家人、乾妹妹職場及聯邦銀行健行分行，且後2條持續擴大中，桃園市長鄭文燦更坦言，「恐怖第二波正在發生！」

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

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【案17472衍生3條傳播鏈】

第一條：同住家人及衍生出食品廠職場

►後續採檢均為陰性，無新增個案。

第二條：乾妹妹（案17507）的職場

►隔離期間新增2人確診，分別為乾妹妹的婆婆與未滿10歲兒子。

1.相關接觸者280人，已全數進行居家隔離，或送往檢疫所。

►（14日桃園新增確診）乾妹妹的先生。

▲▼案17434確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲居服員確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

第三條：聯邦銀行健行分行

►染疫居服員到銀行辦理業務，承辦行員（案17630）為第一個確診；目前確診行員累積13人。

1.已檢驗陰性職員17名、個案家人59名，均送集中檢疫所。

2.該分行1月7日曾於「西堤牛排中壢中山店」舉辦尾牙。

3.行員（案17630）1月8日曾於「新竹市新橋韓國烤肉」用餐，當天同時段48名民眾、13名員工，PCR皆為陰性。昨擴大匡列9-11日用餐民眾共228位，其中138名PCR為陰性，剩下90位住外縣市民眾，則已轉移當地政府協助。

4.（14日新竹新增足跡）行員（案17721）1月5日到新湖地政事務所、路易莎咖啡等地，全程戴口罩；1月9日到竹北市珈豐露麵包店，用餐1小時未戴口罩，該餐廳今起停業至17日，並進行消毒。相關三處足跡，目前匡列共68位，自我健康監測55位、居家隔離9位、自主健康管理4位，均採檢PCR送驗中。

中壢聯邦銀行健行分行（圖／翻攝自Google地圖）

▲中壢聯邦銀行健行分行。（圖／翻攝自Google地圖）

►（14日桃園新增確診）行員媽媽、行員男友、西堤工讀生。

1.「行員媽媽」目前3名同住家人送檢疫所，其職場正積極處理中，詳細人數尚未出爐。

2.「行員男友」是物流員，目前公司初步居隔4人、自主健康管理1人，詳細人數還在匡列中。

3.「西堤工讀生」尚在中壢高商就讀，班上老師、學生共34人，昨夜已送往集中檢疫所。

►（14日新北新增確診）行員丈夫。

1.「行員丈夫」居住新北市，工作地在台北，生活非常單純，目前正在擴大精準疫調、擴大篩檢。

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

針對桃機群聚案衍生出的聯邦銀行群聚，鄭文燦直言，當群聚風波累積確診人數到一定規模，後續就一定還會再爆發第二波、第三波感染，如今銀行群聚衍生各案均有各自的職場及學校，「恐怖第二波」正在發生，雖然市府緊急動作匡列，但Omicron擴散迅速的特性顯著，是否能成功守住，仍還有待觀察。

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▼居服員衍生3條傳播鏈。（圖／桃園市府提供，點圖可放大）

▲▼桃園疫情。（圖／桃園市府提供）

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