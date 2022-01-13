5天境外+267！旅菲台人爆「恐怖採檢內幕」　驚：300元拿疫苗證明

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來境外移入確診人數不斷攀升，光是這5天就累積至267例，讓不少人匪夷所思。對此，一名旅菲台人爆出當地採檢內幕，更透露就算沒打過疫苗，只要花300塊錢，就能取得兩劑疫苗的證明了。

昨（12）日境外狂爆92例，台北市長柯文哲坦言，對數據感到匪夷所思，「會搭乘飛機的旅客，都曾打過2劑疫苗、2天內做過PCR，確診數據卻如此高，實在有一點怪怪的。」

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這番話引起熱烈回響，一名旅菲台人在PTT直言，「先不說大量入境的美國海龜，菲律賓這邊就有專門幫忙辦理PCR證明的診所，可以私下指定要陰性證明，護士採檢的時候還會主動問，是要旅遊用還是要真的驗。」

不僅如此，他這幾天幫不能打疫苗的同事，處理相關事宜，沒想到「300元就有兩劑的證明了！」原po也忍不住嘲諷道，「其實這種東西就是純防君子不防小人，反正Omicron逃脫率那麼高，打什麼都會確診，那都要飛了機票都提早訂了，2天PCR當然是保證旅途順利用的囉。」

▲他透露，在當地採檢時，能要求「陰性證明」。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

對此，鄉民驚呆洗版，「這篇長見聞」、「八卦回來了」、「你知道的太多了，小心人身安全」、「菲菲有菲菲的玩法」、「加上7＋7，慘」、「IP正確」、「所在地給推，還是繼續維持14+7最穩」。

無獨有偶，11月底從美返台的女網友也透露，回台灣戳過鼻子後就發現，美國真的只是挖鼻孔，「我猜測是怕民眾因為疼痛而更不願受檢，寧可降低準確率讓更多人來篩。基於Omicron易傳染，輕症甚至無症狀，還有美國篩檢的溫柔挖鼻孔，我相信大部分回台結果陽性的旅客，應該不是想使用醫療資源，而是真的不知道自己感染。」

2022年1月8日-12日「境外移入人數」

1月8日：42人

1月9日：49人

1月10日：26人

1月11日：58人

1月12日：92人

5天累積→267人