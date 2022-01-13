「遊民、社工、八大行業」下週造冊打第三劑　柯文哲：遊民無法控制

記者袁茵／台北報導

台北市聯合醫院中興院區2名專責病房護理師確診，12日又出現1名仁愛院區專責病房護理師染疫，使台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，下一波疫情恐怕會是八大行業。台北市長柯文哲13日表示，現在優先防疫旅館、醫院和機場人員接種第三劑疫苗，接下來社工、遊民和八大行業會於下週處理。

▲柯文哲出席110學年度智慧校園4.0成果展。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲13日出席110學年度智慧校園4.0成果展，針對是否對八大行業有新的口罩措施？柯文哲回應，自己現階段主張「實聯制嚴格一點」，偶爾還是會有1、2個突破性感染，但不要蔓延太厲害，「原則上把實聯制做好，1、2個突破就還可以忍受。」如果現在要拉高防護層級，「基本上我也不太贊成，因為很清楚Omicron的殺傷力並不大。」

至於專家建議八大行業優先打疫苗，柯文哲提到，自己還是以3種類優先，分別是防疫旅館、醫院和機場人員，再來也許要造冊施打，例如社工、遊民等，「有時候遊民很麻煩，人家會覺得正常人還沒打就打遊民，但很簡單啊！因為遊民沒辦法控制。」

最後，柯文哲說，也許社工、遊民和八大行業會在下週進行處理，但現階段先將防疫旅館、醫院和機場人員打完第三劑疫苗。