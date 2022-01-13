北市3護理師爆院內感染　柯文哲：境外移入太多「遲早會有破口」

記者袁茵／台北報導

指揮中心12日晚間公布，台北市某醫院新增1例本土確診，Ct值僅16，尚未列案號，而據了解是聯合醫院仁愛院區。台北市長柯文哲13日表示，現在境外移入確診者太多，「這麼多人遲早會有破口，防不勝防。」

▲柯文哲出席110學年度智慧校園4.0成果展。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲13日出席110學年度智慧校園4.0成果展，被問到聯合醫院某院區又爆發1名護理師染疫，是否與中興院區群聚案有關？柯文哲並未公布是哪一個院區，僅說是專責病房護理師，且與中興醫院沒有關係，「是獨立的。」

針對專責病房護理師染疫，柯文哲提及，現在入境太多確診者了，一天入境90幾個確診者散佈到各個醫院去，以前自己就有說過，好的外科醫生不是開刀死亡率0，而是開刀死亡率比較低，「這麼多人遲早會有破口，因為防不勝防，特別是Omicron變種病毒的傳染力很明顯比其他更強。」

柯文哲說明北市原定計劃，為台北市確診者100人內，先將染疫病患送至聯合醫院和平院區、三總，「我本來以為這樣就可以解決。」但現在一天入境92個確診，造成確診者接近200人，所以決定開放防疫專責旅館，這樣就可以裝好幾百人，並用特殊環境做監控。

柯文哲指出，對於Omicron的感染者來講，重點不在治療，而是防止確診者再傳染他人，從以前Alpha、Beta時代，或是北市2021年7月中旬環南市長爆發較大感染，沒症狀者大約佔40％，但是現在無症狀者達到60％左右，代表病毒已經流感化，很多人被感染了也沒事，加上北市打滿2劑疫苗率達80％，所以總人口中有相當程度抵抗力。

面對台北市近期內發生2起護理師院內感染，柯文哲說，雖然一起是2名護理師染疫，另一起是1名護理師確診，但是很奇怪，其他2、30名護理師去做PCR都沒被感染，代表偶爾會有1、2個會被突傳，只是「現在看起來還不至於突破。」

柯文哲強調，現在這週要挪很多注射能量，將機場、防疫旅館、醫院的人打好打滿疫苗，即使有入境確診者，穿透到社區的機會也比較低。

另外，柯文哲也提到，一開始戰略有錯誤，第三劑疫苗間隔時間從5個月變成12週，一下子有600多萬人可以打疫苗，儘管自己有呼籲65歲以下民眾先不要來搶，但是「日頭赤焰焰，隨人顧性命」；目前已知北市13日將開放7萬多名額，但他仍認為不行，要想辦法盡量拉高名額，並希望老人優先接種。