銀行員竹市足跡曝！護城河旁燒肉店用餐　同時段40人PCR出爐

▲新竹市護城河附近的新橋韓式燒肉有確診者足跡。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

桃機群聚再擴大，指揮中心昨晚公布添9例，分別為2例男性、7例女性，其中新竹市也傳出確診足跡，市府上午說明，案17630曾8日曾在新竹市護城河旁文化街新橋韓式燒肉店用餐。

新竹市長林智堅今說明，案17630曾於8日在新竹市新橋韓式燒肉店用餐，該餐廳今已停業進行清消，同時市府也緊急通知同時段用餐48名民眾（竹市27人、外地21人）、員工13人進行採檢，目前已知27名竹市居民和13名員工採檢，共計40人PCR皆為陰性。

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市府今將擴大通知9日至11日，曾到訪餐廳291名民眾進行到院採撿，結果最快明日出爐，而目前匡列採檢總人數是352。林智堅市長表示，該餐廳今日起停業至14日，並進行清消，市府也規範14天暫停內用服務，該餐廳若15日恢復營業，僅提供外帶服務。

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