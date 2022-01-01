國道追尾被推500m才停下　車尾毀了四輪全破回神傻眼：人呢？



▲駕駛的友人上網控訴肇事者肇事逃逸，請廣大網友提供畫面緝凶。（圖／翻攝爆料公社，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

國道1號南下苗栗銅鑼路段，今日中午發生一起離奇的肇事逃逸事故。一名張姓駕駛開著小MUCH行駛在內線車道，突遭後方車輛高速衝撞，小MUCH不敵撞擊，失控被推行了一段還爆胎，等到駕駛回魂過後才發現肇事者已經逃逸無蹤。無辜受害者氣得將事故過程及車損畫面PO網，同時報警追無良逃逸兇手。

一名游姓女網友在臉書社團《爆廢公社》PO文，控訴自己與友人自新竹南下要到台中出遊，行經國1苗栗段142.2k處，遭不明者撞擊後肇事逃逸，請求神通廣大的網友若有目擊畫面，提供給他「緝凶」！

▲網友說，車子四個輪子全破，車尾都嚴重變形，連三角錐都拿不出來。



游姓網友PO文說，友人當下並未換車道，直行在內側車道，莫名其妙遭到後方突然猛烈撞擊，小MUCH不敵撞擊，被推出去滑行約500公尺才停下，四顆輪胎全破、後車廂凹到無法開，連三角錐都被卡在後車廂無法拿出來擺放。

張姓駕駛第一時間已報警，請警方調閱相關資料抓兇手，同時也PO文請熱心網友幫忙，提供相關行車紀錄器。

▲網友在網上徵求行車紀錄器畫面。

由於小MUCH車損太過慘烈，網友也表示「撞到4輪都破，我懷疑是隕石啊」、「撞這樣還跑的掉 怎麼辦到的」、「求肇逃車輛車款…或安全改裝車頭耐撞必需品及供應商！」、「國道很好抓啦 是說撞成這樣對方還能跑？？」，不過也有網友認為，從車損照片看來，案情恐不單純「撞擊寬度，也沒烤漆殘留，沒撞擊痕跡，不像車撞的」、「是怎樣的撞擊讓車的四個輪胎全爆啊...肇事車本身應該也受損很嚴重吧@@」、「內側？撞成這樣還可以跑！另有原因！我們就靜靜看吧！」。

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