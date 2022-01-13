北市聯醫2院護理師染疫　工會：患者「把病房當飯店」擅自關抽風設備

記者袁茵／台北報導

台北市聯合醫院中興院區爆發群聚感染，外傳聯合醫院仁愛院區也有1名護理師染疫。台北市醫師職業工會13日表示，據悉北部多間醫院輪流分擔入境確診者的隔離收治，由於目前境外移入確診者多屬無症狀或輕症，因此有部分民眾將病房當作飯店，甚至擅自關閉病室內抽風設備的行為，已經造成醫療人員很大的恐慌與安全危機。

北市醫師職業工會13日提及，有工會會員反應，近期大量湧入的境外確診患者，已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，例如不斷抱怨網路連線問題、以線上訂餐平台訂購餐點，不斷要求醫療人員幫忙領取。

▲一名北市醫護人員爆料，有確診者自行關掉病房通風設備，讓病房沒有負壓情況。（圖／北市醫師工會提供）

北市醫師職業工會指出，最令人擔憂的是，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸，仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔。對於擅自關閉排風設施這樣的危險行為，支持主管機關以《傳染病防治法》或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員的安全。

最後，北市醫師職業工會強調，該間醫院的確診醫護人員，並不是第一個，恐怕也不會是最後一位。在如今Omicron疫情肆虐的當下，希望主政者在進行任何政策考量時，除了就社區安全、民眾信心與支持度等方面以外，也能站在第一線人員的立場將心比心，而非不給軍餉卻呼籲醫護咬牙堅持，「那麼恐怕我們很難一起走過這個艱難的冬日。」