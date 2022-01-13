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新北啟動4大型接種站　每日施打量能逾1萬人

▲▼侯友宜13日前往三重綜合體育館關心接種情形。（圖／記者楊蕓攝）

▲侯友宜13日前往三重綜合體育館關心接種情形。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

中央宣布縮短第三劑疫苗接種的間隔時間為3個月，新北市有128萬人符合接種資格，新北市規劃3大管道，除了合約醫療院所門診、機動疫苗接種站以外，並設立中大型疫苗接種站，1月13日至15日連續3天分別在三重綜合體育館、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所2樓，提供莫德納疫苗接種服務，每日服務量能達1萬人以上。

新北市長侯友宜13日前往三重綜合體育館關心接種情形，感謝醫護同仁盡全力協助疫苗接種作業，守護民眾健康，他表示，儘管國內第一劑疫苗覆蓋率達8成，但Omicron變異株造成全球疫情急遽升溫，呼籲完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力，尤其新北市過年前符合接種第3劑疫苗共有128萬人，新北市盡心規劃多元方式，便利民眾完成接種。

▲▼新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

▲新北疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

衛生局說明，第一階段1月8日起到1月16日，規劃三大管道接種點，包括合約醫療院所、中大型接種站及機動疫苗接種站，1月8日起開放預約合約醫療院所疫苗門診，包括37家醫院、415家診所、29家衛生所，可接種第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納、高端疫苗。

1月13日至15日為了因應第3劑需求量，開放4個中大型接種站接種莫德納疫苗，每日服務量能達1萬人以上，其中三重綜合體育館一日即可達5,000人接種服務量。接續1月11日至20日也增加機動疫苗接種站提供莫德納疫苗接種，讓民眾可到林口三井OUTLET、新莊宏匯廣場及中和Global Mall便利接種。

▲▼新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

第二階段，因應中央1922疫苗預約平台再度啟用，新北市民眾除了可以透過平台預約接種外，針對65歲以上長者，新北貼心規劃雙軌方式服務，1月17日至1月28日期間，將由區公所，分區、分里、分時段造冊安排完成接種。

衛生局提醒預約成功民眾，確認接種地點，備妥健保卡及第2劑以上攜帶小黃卡，依照預約的時段前往施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

▲▼新北12日公布最新疫苗接種3大規劃。（圖／新北市府提供）

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