日本研究：Omicron發病後3到6天「傳染力最強」　估10天後無活性

▲日本研究指出,Omicron的傳染高峰與先前變異株不同。圖為日本民眾在Omicron疫情之下度過一生一次的成人式。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

日本一項新研究顯示,感染Omicron新冠病毒的患者在出現症狀後的3到6天,體內的病毒載量會達到高峰,也是傳染力最強的時候。由於以往的許多研究指出,先前其他變異株的傳染力高峰,大約是在症狀出現之前或之後不久,但現在看來,這次的Omicron情況似乎有些不同。

根據美國《富比士》報導,日本國立傳染病研究所(NIID)於5日在網站上發布這份研究報告,由21名感染Omicron新冠患者參與,其中19人已接種疫苗、2人未接種。病況方面則為17名輕症、4名無症狀患者。研究人員使用PCR技術採集並檢測了患者們的83個呼吸道樣本,發現在確診與症狀出現後的3到6天病毒載量最高。

▲研究發現,感染Omicron的受試者在出現症狀的7到9天內病毒量仍然很高。(圖/路透)

令人驚訝的是,幾乎所有患者的病毒載量程度在7到9天之內仍然很高,有些人甚至在最初確診的2周後仍可測得大量的病毒遺傳物質。儘管即時聚合酶連鎖反應(real-time PCR)的技術無法斷定這些病毒遺傳物質是否具有足夠感染力,或已是垂死的病毒,但研究人員也做了從樣本中培養活病毒的實驗,其結果與PCR研究相似。

I took rapid tests through my mild Covid infection two weeks ago. Two takeaways: (1) I was positive for 9+ days. (2) rapid tests show gradation which can have some value for monitoring nasal viral load / presumptive infectiousness. #safertogetherSF @michaelmina_lab @EricTopol pic.twitter.com/0KFVsDZ8Tz