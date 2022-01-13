日本研究：Omicron發病後3到6天「傳染力最強」　估10天後無活性

▲日本研究指出，Omicron的傳染高峰與先前變異株不同。圖為日本民眾在Omicron疫情之下度過一生一次的成人式。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本一項新研究顯示，感染Omicron新冠病毒的患者在出現症狀後的3到6天，體內的病毒載量會達到高峰，也是傳染力最強的時候。由於以往的許多研究指出，先前其他變異株的傳染力高峰，大約是在症狀出現之前或之後不久，但現在看來，這次的Omicron情況似乎有些不同。

根據美國《富比士》報導，日本國立傳染病研究所（NIID）於5日在網站上發布這份研究報告，由21名感染Omicron新冠患者參與，其中19人已接種疫苗、2人未接種。病況方面則為17名輕症、4名無症狀患者。研究人員使用PCR技術採集並檢測了患者們的83個呼吸道樣本，發現在確診與症狀出現後的3到6天病毒載量最高。

▲研究發現，感染Omicron的受試者在出現症狀的7到9天內病毒量仍然很高。（圖／路透）

令人驚訝的是，幾乎所有患者的病毒載量程度在7到9天之內仍然很高，有些人甚至在最初確診的2周後仍可測得大量的病毒遺傳物質。儘管即時聚合酶連鎖反應（real-time PCR）的技術無法斷定這些病毒遺傳物質是否具有足夠感染力，或已是垂死的病毒，但研究人員也做了從樣本中培養活病毒的實驗，其結果與PCR研究相似。

I took rapid tests through my mild Covid infection two weeks ago. Two takeaways: (1) I was positive for 9+ days. (2) rapid tests show gradation which can have some value for monitoring nasal viral load / presumptive infectiousness. #safertogetherSF @michaelmina_lab @EricTopol pic.twitter.com/0KFVsDZ8Tz — Saul Kato (@neurotheory) January 3, 2022

不過，在診斷10天以後，研究人員已無法從任何樣本培養出活病毒，這強烈顯示，即使PCR能夠檢測到病毒的基因物質，在此階段所有研究對象已經不具傳染性。以往新冠病毒曾出現許多變異株，許多研究也表明，大多數患者的傳染性高峰大約落在症狀出現之前或之後不久，但如今，此研究結果似乎能看出Omicron的情況與過去不同。

報導指出，儘管這項研究的受試者數量很少，但仍引發了外界擔憂，因為美國急病控制暨預防中心（CDC）去年12月27日曾更新防疫指南，建議將隔離期間從10天縮短至5天，再搭配5天的自主健康管理，嚴格戴口罩。若研究推論正確，那感染Omicron的患者隔離5天結束後，仍有可能感染周遭他人。

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