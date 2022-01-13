N95售價狂飆「貴到荒謬」　1盒要2000元！美CDC擬更改口罩指南

▲ 美國N95口罩價格飆升。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種Omicron傳染性極強，美國疾病管制與預防中心（CDC）據報正考慮修改口罩方針，加上專家呼籲改戴更高等級的口罩，引發N95口罩搶購潮。《彭博》報導，相較去年底，亞馬遜網站上N95口罩價格已經飆高到荒謬的程度。

此前，《華盛頓郵報》10日指出，美國CDC正考慮更改指導方針，建議民眾佩戴更高等級的口罩，導致亞馬遜網站上N95及KN95口罩價格直線飆升。

《彭博》報導，價格追蹤機構camelcamelcamel數據顯示，第三方賣家在亞馬遜上販售的Hotodeal品牌一盒40入KN95口罩目前要價79.99美元（約新台幣2213元），遠高於去年11月底的16.99美元（約新台幣470元）；Kimberly-Clark一盒50入的N95口罩目前售價57.15美元（約新台幣1581元），去年10月初的售價則是23.19美元（約新台幣641元）。

▲ 美國民眾搶購N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）

自從高傳染性Omicron病毒迅速擴散，憂心忡忡的消費者已經捨棄布口罩及外科口罩，轉而尋求防護力更高的裝備，兒童尺寸的高等級口罩尤為搶手，因為許多公立學校在確診數飆升之下仍要求到校上課。

田納西州納什維爾（Nashville）的22歲零售工人拉森（Jordan Larsen）最近決定改用較高等級的口罩，最後花了72美元（約新台幣1992元）買了20片KN95口罩，遠高於她過去幾個月來使用的口罩價格，「我覺得這有點荒謬，因為這是目前需要的防護措施，尤其是對於我們這種許多民眾仰賴的零售業工人。」

部分專家已經出面表示，N95口罩優於布口罩。CDC尚未給出官方建議，但官網上確實寫道，「口罩及防毒面具可提供不同程度的保護，密合度良好且經美國國家職業安全衛生所（NIOSH）認證的口罩（如N95等）可提供最大保護。」

美國總統拜登的防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）12日在白宮記者會上表示，政府有超過7.5億片口罩庫存，可供醫護及急救人員使用，試圖緩解民眾對口罩的憂慮，也正積極考慮向所有民眾提供更高等級的口罩。

▲ 紐約曼哈頓街頭，民眾排隊等待篩檢。（圖／路透）

但仍有許多民眾買不到口罩，在推特上發文抱怨，認為業者故意哄抬價格。麻州普利茅斯（Plymouth）居民韋爾納（Phil Woerner）提到，疫情爆發前他住在加州，只要花5美元（約新台幣183元）就能買到100片N95口罩，「搬到這裡之後疫情來襲，沒有任何地方找得到口罩。現在是找得到N95和KN95了，只要你願意付錢。」

不過比起染疫住院或傳染給其他人，平時和長者一起從事流動餐車志願工作的韋爾納還是寧願花高價買口罩，「我不介意付那筆錢，因為我是以此來保護他人。」

有跡象顯示，儘管確診數仍居高不下，但紐約市Omicron疫情已經達到高峰。世界衛生組織（WHO）一名官員則警告，歐洲超過一半人口可能在未來幾周感染。拉森直言，「至少就現在來說，我真的認為我們確實需要政府出手干預，尤其是在目前有各種變異株來襲的狀況下。」

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