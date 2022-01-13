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少子化海嘯衝擊　蔡英文勉大學積極找辦學優勢發展特色

▲▼蔡英文總統致詞，勉勵各大學應跳脫本位觀念，積極找出辦學優勢、發展特色。（圖／記者許敏溶攝）

▲總統蔡英文勉勵各大學應跳脫本位觀念，積極找出辦學優勢、發展特色。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一年一度全國大專校院校長會議今（13日）在雲林科技大學登場，連任後首次參加大學校長會議的總統蔡英文在致詞時指出，面對疫情及少子女化挑戰，各大學應跳脫本位觀念，積極找出辦學優勢、發展特色，而科技產業是台灣立足國際的關鍵產業，台灣半導體的技術已占有世界領先地位，近期4所國立大學成立半導體學院，期望持續培養半導體產業高階人才，讓世界各國都看見臺灣的研發能量，也是我國產學合作的新里程碑。

受到疫情影響，由雲林科技大學主辦的全國大專校院校長會議，在連續兩屆停辦之後，今天終於如期舉行，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今年會議以「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」為主題，各校校長把握機會討論高等教育未來人才發展目標及創新藍圖；總統蔡英文也到場致詞，這也是蔡英文連任後首次參加大學校長會議。

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▼大學校長會議今起一連兩天在雲科大舉行。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學校長今起登場。（圖／記者許敏溶攝）

這次校長會議因為疫情關係延後兩次，蔡英文在致詞時開玩笑說，怎麼最近都沒找她參加校長會議，後來才知道是疫情關係，隨後她也感謝各大學配合防疫措施，彈性調整授課方式，這些應變與過程相當辛苦，感謝校長保障學生學習權益，而現在新一波疫情開始，希望大學校長幫忙守住校園疫情防線。

蔡英文指出，校長會議對高教發展有重大意義，今年會議主題「邁向特色大學─新時代、新責任、新人才」，也是高教未來發展方向，現在處在高度變動與少子化嚴峻挑戰環境，在少子化趨勢影響下，未來不論在大學端或技職端，都要整合產學各界能量，培養專業人才，我們要有明確發展目標，跳脫本位觀念，積極找出辦學優勢、發展特色。

蔡英文隨後表示，這幾年政府也推動多項政策，首先是鼓勵學校發展個別特色，透過高教深耕計畫，讓學校找到半學優勢與特色，藉由改變教學現場，讓學生有更多元跨領域學習，實務經驗也能與職場銜接，大學也要實踐社會責任，像是過去看到學校與社區合作，讓餐飲系學生參與長輩共餐活動，為長輩打造好的飲食，就是很好特色教學。

去年完成產學創新條例，蔡英文認為，這讓學界與業界合作更緊密，目前成立四所半導體學校，這幾天傳出第五所核准，期待產學共創模式，未來可複製可在循環經濟、智慧製造、金融等領域；第三在技職領域，有很重要政策與目標，曾說過全力推動六大核心，要以技術力走向世界。

最後蔡英文希望積極推動2030國家雙語政策，她說，各學校也陸續開設英語教學課程，擴大招收境外生，英語能力是學生走向國際競爭力，盼大學擴大腳步邁進，之後會有針對會議共識，與推派代表討論。
 

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