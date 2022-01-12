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民進黨通過直轄市長徵召辦法　2022年六都「點將錄」一次看！　

▲▼民進黨主席蔡英文於中常會前針對香港議題發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨12日中執會通過「直轄市長徵召辦法」，由黨主席蔡英文主導佈局直轄市長，不過選對會已決議，選舉時程因疫情延後至農曆年後啟動。在六都的佈局上，除了現任優先外，外界也開始就各縣市不同的可能人選進行點將。

民進黨下午的中執會，會中依據全代會通過「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第二條之規定，「直轄市市長之提名候選人，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會通過後徵召，其徵召辦法由中央執行委員會另訂之」；通過「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

最近，外界也開始針對各直轄市長，可能參戰人選進行點將。除了高雄市陳其邁、台南市黃偉哲、嘉義縣翁章梁等人，因現任優先的慣例，如果沒有意外，應確定2022年繼續力拼連任；不過，在即將屆滿與非執政縣市，包括：台北市、新北市、桃園市、台中市等，綠營可能出戰人選則備受討論。

在台北市方面，民進黨可能對上國民黨佈局已久的立委蔣萬安。在民進黨內，英系力推衛福部長陳時中，不過他有礙於疫情升溫，要如何讓中央疫情指揮官順利交棒，成為一大考驗；因此，倘若農曆年後疫情趨緩，他出線的機會勢必提高。

除了陳時中之外，外界還點名駐美代表蕭美琴。不過，綠營人士評估，對於蕭美琴來說，外交工作才是她真正的專業所在，駐美時間也還沒有多久，所以如果真由她出戰，還必須考量整體涉外工作，以及台美工作的佈局。至於前副總統陳建仁，黨內人士坦言，陳建仁個人不見得願意投入選戰，他依然熱愛研究工作。

另外，前交通部長也是前台中市長的林佳龍，除了被點名重回台中雪恥外，也被認為可以為黨扛下台北市或新北市；而前文化部長鄭麗君同樣被點名可能出戰台北，除了形象適合之外，她的團隊早已檢整就緒。

在新北市部分，由於國民黨籍的侯友宜坐擁高支持度，對民進黨而言，不論由誰出戰都會是場硬仗；回顧2018年，當時由現任行政院長蘇貞昌出戰，雖然敗選但已他年過70之姿，拼戰精神備受黨內肯定。因此，民進黨在新北一役，儘管難度極高，但拼戰精神如果能帶動，甚至串連黨內士氣，也算是居功厥偉。黨內被點名的人選上，除了林佳龍之外，蘇貞昌的女兒、在地立委蘇巧慧，也備受關注。

另外，在桃園部分，在日前四項公投中，桃園市出現「四個同意」力壓「四個不同意」的結果，這被解讀成，綠營執政8年仍難以撼動藍營基本盤，這也成為2022年，民進黨是否能守住桃園的警鐘。

目前檯面上，民進黨有意爭取包括：前立委黃適卓、鄭寶清，以及前公平會前副主委彭紹瑾；不過，外界多次點名，呼聲也較高的立委鄭運鵬，或許也是可能參戰的人選。

最後，在台中市長方面，除了一直被點名可能回到台中雪恥的林佳龍之外，還包括立法院副院長蔡其昌，以及立委何欣純等人。其中，蔡其昌除了擔任立法院副院長之外，他也是中華職棒會長，近期推動中職相關工作，表現確實備受各界與體壇肯定。

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